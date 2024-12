Crăciunul în melodii de legendă. Drama unui artist internațional. Nu poți să petreci Crăciunul fără cel puțin două-trei melodii celebre dedicate acestei sărbători.

Irving Berlin, George Michael și Mariah Carey sunt de departe cei mai ascultați artiști atunci când celebrăm Crăciunul. Este o istorie muzicală a perioadei 1942-1994.

Crăciunul în melodii: Irving Berlin și George Michael

Crăciunul a fost transformat în sărbătoare internațională muzicală grație unui evreu american născut în Belarusul de azi. Irving Berlin a compus o melodie „White Christmas”, pentru coloana sonoră a unui film din 1942, „Holiday Inn” care celebra Crăciunul. Era o producție pentru soldații americani de pe frontul celui de Al Doilea Război Mondial. A fost melodia care a făcut diferența și a internaționalizat Crăciunul.

George Michael a scris și a produs melodia „Last Christmas I gave you my hart” în anul 1984 Melodia a fost cântată de duo-ul pop britanic Wham! Data lansării a fost 3 decembrie 1984. Artistul a fost un britanic de origine greacă. La naștere, s-a numit Georgios Kyriakos Panagiotou (25 iunie 1963-25 decembrie 2016). Soarta a făcut ca artistul să moară exact în ziua de Crăciun, 25 decembrie 2016.

Crăciunul în melodii: Mariah Carey - „All I want for Christmas is you”

Crăciunul nu este Crăciun dacă nu este ascultată melodia cântată de artista americană Mariah Carey. Născută la 27 martie 1969, Mariah Carey avea în 1994, patru albume de studio. Istoria celebrei melodii „All I want for Christmas is you” arată că versurile au fost scrise foarte rapid, adică în mai puțin de o zi. Piesa legendară deja, scoasă acum 30 de ani, în 1994, a figurat pe primul album de vacanță al artistei, intitulat Merry Christmas. Data lansării melodiei a fost 29 octombrie 1994.

Succes imens al melodiilor de Crăciun

Cele trei melodii amintite sunt veșnic asociate, evident cu marea sărbătoare internațională care este astăzi Nașterea Domnului. Evident, în perioada dintre succesul legendar al lui Irvind Berlin și cel al lui George Michael, Crăciunul a fost celebrat prim muzica lui Bing Crosby (1904-1977), albumul său Merry Christmas fiind lansat în 1945. Alți muzicieni de top precum legendarul Frank Sinatra au celebrat Crăciunul prin albume de top precum Christmas songs by Sinatra, album lansat la 4 octombrie 1948.

Desigur, melodii sunt foarte multe, artiști sunt foarte mulți, dar Irving Berlin, George Michael și Mariah Carey au făcut, indiscutabil diferența