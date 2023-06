Crima din sectorul 4. Primele declarații făcute de mama fetiței de 12 ani când a ajuns în România. Cine a ucis-o pe Anamaria

Simona Monica Iftimovici a ajuns la Serviciul Omoruri, unde este audiată de anchetatori. Mama copilei în vârstă de 12 ani găsită moartă în lada patului dintr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei a ajuns noaptea trecută în România și a declarat că nu i-a făcut niciun rău fetei sale. Femeia a spus că a văzut-o pe fiica sa când a mers la locul de muncă cu mama sa, iar concubinul ei i-a promis că o va duce pe Anamaria acasă.

„Luni seara am auzit că au găsit-o moartă la mine în pat. De aia am venit acasă, că sunt nevinovată. Eu sunt nevinovată, îmi pot face toate testele! Ultima oară când am fost cu mama la muncă el a rămas cu fata singur și a zis că o duce acasă, și bagajele când am ajuns de la muncă, pe la 1:00-2:00 erau tot acasă”, a declarat mama fetiței de 12 ani.

Ce le-a spus mama copilei de 12 ani anchetatorilor

Simona Monica Iftimovici a fost arestată de polițiștii din Spania în urmă cu trei zile, pe data de 6 iunie, și a fost audiată de anchetatorii din România prin videoconferință. Mama fetei le-a spus oamenilor legii că nu știa că fiica sa a fost ucisă și că nu știe când s-a întâmplat crima. Raportul medicilor legiști a arătat că Anamaria Constanin a murit violent. Fata de 12 ani nu a mai fost văzută dinainte de Paște.

Concubinul mamei o bătea mereu pe fetiță

„Mulți spun că maică-sa a fost cu treabă pe undeva prin blocuri și taică-său vitreg a bătut-o și a strâns-o de gât. Eu cred că maică-sa era cu tatăl ei vitreg acolo și știau ambii”, a declarat o verișoară a femeii. Aceasta a mai adăugat că nu crede că este pentru prima dată când Anamaria a fost lovită de concubinul Monicăi Iftimovici, un bărbat pe nume Marcel care lucrează de mai mulți ani în construcții.

Iubitul mamei este principalul suspect în acest caz și a fost dat în urmărire generală. Autoritățile au informații că acesta s-ar afla în Olanda. El ar fi părăsit țara pe data de 14 aprilie și s-ar fi îndreptat spre Spania. Marcel s-ar fi întors în România pe data de 10 mai și ulterior ar fi plecat în Olanda. Marcel a fost acuzat, în trecut, că și-a atacat propria mamă, potrivit Antena 3 CNN.