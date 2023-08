Crima din Mangalia. Loredana a povestit cum a ucis-o pe Alina

Alina, tânăra de 18 ani ucisă într-o cameră de hotel din Saturn, de către o colegă de serviciu, cele două fiind cameriste, a presimțit că va muri.

Iubitul fetei, Sergiu, cel de la care a pornit scandalul între cele două tinere, care a culminat cu comiterea acestei crime, a relatat un episod recent dintre el și Alina.

Potrivit declației făcute de acesta, Alina i-ar fi cerut să ia banii pentru sicriu din salariul ei, în cazul în care va muri.

Potrivit anchetatorilor de la Constanța, prietena Alinei, cea care ar fi și ucis-o, i-ar fi reproșat că își înșeală iubitul și că o pune prea des să o acopere, pentru a nu fi prinsă.

Scandalurile dintre cele două fete, au fost relatate și de Sergiu, care, acum, susține că i-ar fi transmis iubitei sale să rupă prietenia cu cea pe care a ucis-o.

Tribunalul Constanța a emis un mandat de arestare pe numele celei care este acuzată că a comis infracțiunea de omor.

Aceasta se numește Atănăsoaie Loredana Ionela, în vârstă de 18 ani, pe numele ei fiind emis un mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile.

În timpul anchetei, tânăra le-a spus procurorilor că s-a certat de mai multe ori cu Alina, în decursul timpului, și că a comis crima într-un moment de furie.

”Am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după am înjunghiat-o. (…) Nu am vrut să o omor însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a spus ea.