Crima de lângă A1. Anchetatorii au aflat cine era tânăra găsită în saci

Crima de lângă A1. La scurt timp după descoperirea cadavrului unei femei în saci lângă Autostrada A1, anchetatorii au avansat primele concluzii și au identificat identitatea victimei.

Conform investigațiilor poliției, până în prezent, rezultă că victima era o prostituată și își desfășura activitatea chiar în zona în care a fost găsit cadavrul.

Crima de lângă A1. Femeia moartă era prostituată

În plus, fostul iubit al victimei, cu care femeia avusese o ceartă cu două săptămâni înainte de dispariția ei, și care a fost anterior considerat suspect, a fost eliminat de pe lista anchetatorilor.

Victima, în vârstă de 38 de ani, a fost raportată dispărută pe 6 martie 2024 de către sora ei.

Conform informațiilor furnizate de surse neoficiale, anchetatorii au identificat două vehicule suspecte care au fost observate în apropierea locului unde a fost găsit cadavrul.

Principala ipoteză pe care merg anchetatorii

Crima de lângă A1. Principalul scenariu presupune că femeia a fost ucisă în altă locație și apoi corpul ei a fost dezmembrat și abandonat pe câmp, lângă autostrada A1, în apropierea localității Olteni.

Sursele din domeniul judiciar indică că femeia ucisă este aceeași tânără care a dispărut din București pe 6 martie 2024.

În acea zi, sora femeii a relatat că a primit un apel de la aceasta în care a spus că va întârzia, dar nu s-a mai întors acasă. După 24 de ore, sora femeii a mers la Poliție și a raportat dispariția, potrivit știripesurse.ro.

Crima de lângă A1. Sora victimei a fost audiată de procurori şi poliţişti

Pasul următor al investigației este să-l identifice și să-l aducă în fața justiției pe criminal. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița coordonează ancheta, iar audierile continuă.

Procurorii și polițiștii au interogat-o pe sora femeii ucise, care le-a relatat când a văzut-o ultima dată și a oferit detalii despre viața acesteia.

„Nu vreau să dau detalii, totul este în anchetă. Este în anchetă cazul, aştept şi eu un răspuns. Nu ştiu nimic, n-am nicio informaţie. Nu vreau să dau detalii. Am fost audiată şi atâta tot.

Nu vreau decât să aflu un răspuns, nu vreau să dau informaţiie, nu am niciun incidiciu, nu mi s-a arătat nimic de la fata respectivă. Nimic altceva. Când a plecat, a plecat de bunăvoie, nu a plecat supărată. Am primit un telefon să îmi spună că mai întârzie şi atât. După 24 de ore de la momentul dispariţiei am anunţat”, a declarat sora victimei.