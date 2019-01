Corina CREŢU, mesaj DUR către PSD. „Este important ca cetăţenii să fie ajutaţi fără a fi minţiţi”

Comisarul european Corina Creţu a transmis un mesaj pe pagina personală de Facebook în care susţine că a făcut „enorm” pentru evitarea dezangajării fondurilor europene şi că Rovana Plumb nu a făcut marţi referire la eforturile comune pentru că „probabil nu a primit aprobare de la partid”.





Corina Creţu a mai scris că „este important ca cetăţenii să fie ajutaţi fără a fi minţiţi”.

Iată mesajul integral al Corinei Creţu de pe pagina sa de Facebook:

„România se afla in fata celui mai important moment din istoria aderarii sale la Uniunea Eutopeana- detinerea, pentru prima oara, a Presedintiei Consiliului European.

Cu toate disputele interne, a dezamagirilor noastre de minimalizare a contributiilor Comisiei Europene, avem sperante ca toate dosarele vor fi finalizate in timpul Presedintiei Romane.

Apreciez ca Dna Plumb a incercat sa echilibreze situatia creata la sfarsitul anului, cand toate infaptuirile marete s-au datorat eforturilor guvernului. Asa au inceput toate guvernele populiste, anti-europene: profitand din plin de ajutorul fondurilor europene, tot ce e bun vine de la Guvern, tot ce e rau vine de la Bruxelles.

Riscurile dezangajarilor automate erau reale, 830 milioane de euro la inceputul anului. Am avut discutii asupra acestui aspect aproape zilnice, am avut zeci de experti la Bucuresti şi In tara pentru a ajuta autoritatile nationale si locale. Numai eu personal m-am intalnit cu Dna Prim Ministru de cinci ori pentru a ii explica problemele cu care se confrunta România.

Dna Plumb a multumit azi tuturor Comisarilor şi Comisarelor care au ajutat evitarea dezangajarilor automate pe POR - programul operational regional , de care sunt singura responsabila si pentru care eu si DG REGIO am facut enorm pentru a ajuta.

Probabil nu ati primit aprobare de la partid sa vorbiti despre eforturile noastre comune, despre intalinirile noastre si ale specialistor nostri care au venit cu solutii.

Eu sper ca populatia intelege.

In orice caz, am salvat cu siguranta 350 de milioane de euro din cei 830, prin decizii stabilite impreuna cu autoritatile romane. Intre 15 si 31 decembrie au fost depuse cereri de plata pentru restul sumei, majoritare fiind proiectele care initial Guvernul spunea ca le va finanta prin PNDL. Avand cereri de plata pentru intreaga suma, România a evitat dezangajarea automata pe Programul Operational Regional. De abia urmatoarele audituri vor vedea cate din aceste proiecte sunt eligibile sau nu. Felicit sincer autoritatile pentru eforturile de la finalul anului.

Din pacate, România a pierdut in 2018 din Fondul Social 22 milioane de euro, pierdere automata - nefiind proiecte de analizat.

In plus, intreaga suma destinata tinerilor, Garantia pentru tineri- Youth Employment Initiative- pentru care ne-am luptat atat ca europarlamentari, 343 milioane de euro s-au pierdut definitiv. Acest instrument era destinat combaterii somajului in randul tinerilor intre 18 si 25 de ani, fiind lansat la București in 8 aprilie 2015 la București de catre vicepresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovski si Primul Ministru Victor Ponta, in prezenta ministrilor sai de atunci, Rovana Plumb si Eugen Teodorovici.

Acesta e adevarul.

Pentru mine cel mai important e sa facem tot ce putem pentru cetatenii Romaniei, fara a-i minti. Voi reveni.”, a scris Creţu.

