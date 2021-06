Prețul mediu al mașinii noi a atins un record de 38.255 dolari în luna mai, potrivit CNN, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă de acum un an.

Prețurile mașinilor uzate vândute la licitație au crescut cu 39% de la începutul acestui an. Prețurile cu amănuntul ale mașinilor uzate au crescut cu 20% în aceeași perioadă. Aprovizionarea greoaie cu mașini second hand crește prețurile și alimentează inflația generală.

Revenirea economică a SUA a făcut ca prețurile, în general, să crească cu cea mai rapidă rată din ultimii 13 ani, iar prețurile mașinilor uzate au fost responsabile doar de o treime din saltul total de 5% din luna mai.

Este o schimbare de 180 de grade a pieței față de acum un an, când multe reprezentanțe auto au fost închise de pandemie sau limitate la furnizarea de servicii și întreținere. Pierderile masive de locuri de muncă și trecerea la munca de acasă au provocat o scădere de 30% a vânzărilor de autovehicule în al doilea trimestru al anului 2020. A fost cel mai mare declin trimestrial de la Marea Recesiune.

Acum, vânzările sunt în plină expansiune, rata de vânzări din luna mai a vânzărilor de mașini noi către consumatori crescând cu 34% față de anul trecut. A crescut cu 10,6% față de luna de vânzări mai, normală, a lunii mai 2019.

Producătorii de mașini se confruntă cu o criză acută de cipuri

Dar cererea crescândă vine într-un moment în care uzinele auto din întreaga lume sunt închise sau funcționează la producție redusă din cauza lipsei de cipuri de calculator. Producția de mașini noi din America de Nord a scăzut cu aproximativ 3,4 milioane de vehicule în primele trei luni ale acestui an, potrivit Cox Automotive. Și majoritatea producătorilor de automobile au raportat că producția din al doilea trimestru a scăzut chiar mai mult decât în primul trimestru.

O parte din motivul creșterii prețurilor la mașinile noi este determinat de ceea ce consumatorii doresc să cumpere acum. Trecerea de la sedanele mai puțin costisitoare la SUV-uri și pick-up-uri mai scumpe s-a accelerat chiar înainte de pandemie.

Producătorii de automobile au redus producția modelelor lor mai puțin populare pentru a păstra cipurile de computer pe care le au disponibile pentru SUV-uri și camioane, deși chiar și aceste modele au o producție redusă.

Producătorii de automobile au profit deoarece nu trebuie să ofere prea multe ca stimulente. Totuși, lipsa aprovizionării le afectează rezultatele. Ford (F) și General Motors (GM) se așteaptă fiecare ca deficitul de cipuri le va reduce profiturile cu peste 1 miliard de dolari anul acesta.

Marii câștigători sunt dealerii auto. Aceasta include mii de reprezentanțe private, precum și AutoNation (AN), specializată în mașini noi, și CarMax (KMX), care se concentrează pe mașinile second hand. AutoNation a raportat câștiguri record în primul trimestru în aprilie, care și-a triplat profiturile față de acum un an.

Chiar dacă producătorii de automobile sunt răniți de lipsa cipurilor, industria a revenit la un nivel care era de neconceput acum un an.