Creșterea ratelor bancare. Ce trebuie să facă românii care nu pot să-și mai achite creditele. Opțiunile sugerate de bancheri

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut miercuri la 8,11% pe an, de la 8,03% pe an, luni, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,21% pe an, de la 8,17% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la nivelul de 8,34% pe an, de la 8,30%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.

Au crescut ratele bancare

Toate acestea au dus la creșterea ratelor bancare, iar foarte mulți români au solicitat suspendarea obligațiilor de plată.

Astfel, băncile din România au primit 7.872 de solicitări pentru suspendarea obligațiilor de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, de la clienții persoane fizice și juridice, până la data de 29 august 2022, în conformitate cu prevederile Ordonanței 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Datele au fost furnizate de Asociația Română a Băncilor (ARB), pe baza informațiilor culese de la băncile care totalizează o cotă de piață de 94% în funcție de active.

„Persoanele fizice au transmis 7.649 de solicitări în baza moratoriului legislativ aferent anului 2022 prin care pot beneficia de suspendarea ratelor pe o perioadă de până la nouă luni, reprezentând aproximativ 97% din total, în timp ce persoanele juridice au înaintat 223 de solicitări. Aproape jumătate dintre solicitările clienților, care se calificau la condițiile prevăzute de Ordonanța 90/2022, au fost soluționate până la data de 29 august 2022, restul fiind rezolvate după data respectivă.

În primele opt luni ale anului 2022, băncile din România au continuat să aplice măsuri proactive de sprijin pentru clienții aflați în dificultate financiară temporară de plată, astfel că numărul de soluționări în baza măsurilor proprii ale băncilor este de 16.184. De măsurile proactive aplicate de instituțiile de credit au beneficiat 15.547 persoane fizice și 637 persoane juridice, numărul clienților fiind dublu comparativ cu cel legat de aplicarea moratoriului legislativ.

Aproximativ 26.177 de debitori persoane fizice au optat pentru schimbarea indicelui ROBOR cu IRCC din contractele de credit în primele opt luni ale anului, în cadrul băncilor la care au contractat inițial împrumutul. Trecerea de la indicele ROBOR la IRCC în contractele în lei vechi se poate realiza cu acordul ambelor părți, atât consumatorul, cât și banca, iar dacă se produce, aceasta este ireversibilă. Dobânzile calculate în funcție de IRCC sunt variabile, astfel că un consumator se poate aștepta la majorarea ratei determinată de creșterea IRCC”, se arată într-un comunicat al Asociației Române a Băncilor.

Ce trebuie să facă românii care nu își mai pot plăti ratele bancare

Potrivit sursei citate, alți 1.421 de debitori persoane fizice au solicitat schimbarea indicelui ROBOR cu dobânda fixă în contract în perioada primelor opt luni ale anului 2022, tot la instituția de credit la care dețineau inițial împrumutul. În primele opt luni ale anului curent, un număr de 54.024 de clienți persoane fizice au optat pentru refinanțarea creditului la altă bancă.

În contextul creșterii inflației peste așteptări și a dobânzilor, clienții care înregistrează dificultăți financiare temporare la plata împrumutului au opțiunea să se adreseze băncii creditoare pentru măsuri de restructurare pentru a evita ca împrumutul să devină neperformant.

Astfel, instituțiile de credit absorb problemele de lichiditate întâmpinate de populația și companiile debitoare ale căror venituri au fost afectate de situaţia generată de pandemie și de efectele negative propagate pe fondul conflictului din Ucraina și a crizei energetice. Din perspectiva soluțiilor existente, nu există o rețetă universală recomandată pentru că nu se cunosc evoluțiile viitoare ale contextului general.

Prin efectul moratoriului legislativ, precum și prin măsuri individuale, în primii doi ani de pandemie băncile au soluționat peste 700.000 de cereri provenite de la clienți. În această statistică sunt incluse și măsurile de amânare la plată a dobânzilor pentru cardurile de credit”, se mai arată în comunicatul ARB.