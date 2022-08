Cresc salariile, anunță Comisia Naţională de Prognoză. Cât din inflație va acoperi această creștere

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză anunță că salariului mediu net va crește, în 2022. Astfel, instituția estimează pentru acest an o creştere a câştigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei.

Prognoza este în creștere faţă de cea din primăvară, când CNSP estima un avans de 10,8%, respectiv un câştig salarial net de 3.822 de lei.

Conform prognozei de vară 2022, câştigul salarial mediu net va creşte anul viitor cu 10,6%, la 4.246 lei, în 2024 cu 9,3%, la 4.641 lei, iar în 2025 cu 8%, la 5.010 lei. În prognoza anterioară, CNSP estimase pentru 2023 un câştig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) şi în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%).

În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut lunar, acesta se va majora în 2022 cu 10,4%, la 6.157 lei, în 2023 cu 10,1%, la 6.780 lei, în 2024 cu 8,9%, la 7.385 lei şi în 2025 cu 7,7%, la 7.950 lei.

Creșterile nu vor acoperi pierderea adusă de inflație

În ciuda acestor creșteri de salarii estimate de comisia de prognoză, puterea de cumpărare a oamenilor nu va crește, pentru că procentele de creștere sunt sub nivelul inflației.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în luna iulie rata anuală a inflației a fost de 15%, în ușoară scădere față de luna iunie, când rata anuală a inflației se situa la valoarea de 15,5%.

Cel mai tare s-au scumpit gazele, cu nu mai puțin de 70 de procente. Prețul combustibililor a crescut, în ultimul an, cu 35,7%, energia termică a avut prețuri mai mari cu 22,9%, iar mâncarea s-a scumpit cu 16 procente.

Iar potrivit prognozei Băncii Naționale a României (BNR), rata inflației pentru acest an a fost revizuită în sus, de la 12,5 la 13,9%. Pentru finalul anului 2023, BNR estimează un nivel anual al inflației de 7,5%.

În aceste condiții, creșterea salariului mediu net estimată de Comisia de Prognoză, de 11,3%, este cu peste patru procente sub nivelul inflației din acest moment și cu peste 2,5 procente mai mică decât estimarea de inflație a BNR pentru anul în curs.