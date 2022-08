Cresc preţurile poliţelor RCA. Cât vor avea de achitat şoferii cu vârste sub 30 de ani, conform noilor decizii ale ASF

Modificările stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară prevăd noi tarife de referinţă, acestea având un caracter orientativ, astfel că preţul final va fi stabilit de asigurător, ținând cont de istoricul şoferului.

ASF crește tarifele de referință ale polițelor RCA

La categoria de vârstă sub 30 de ani se înregistrează o creștere a tarifului de referinţă între 13% – 23% în august 2022, comparativ cu luna februarie 2022, astfel că tariful de referinţă stabilit de ASF pentru viitoarele șase luni crește de la 1.532 lei pentru un vehicul cu o capacitate cilindrică a motorului sub 1200, la până 4.140 lei pentru un vehicul dotat cu un motor de peste 2500 cmc, asta pentru categoria de vârstă de sub 30 de ani.

În cazul celorlalte categorii de vârstă, tariful de referinţă este mai mic față de cel stipulat la categoria de vârstă de sub 30 de ani, cu o creștere între 1,5% şi 23%, comparatic cu ultima raportare din luna februarie 2022.

La categoria șoferilor de peste 60 de ani au fost stabilite cele mai mici creşteri la mașinile cu un motor de 2001-2500 sau peste 2500 cmc, respectiv creşteri ale tarifelor de referinţă la poliţele RCA de 3,5% şi 1,5%.

Prețul final al poliței RCA, stabilit de asigurator

La nivel tarifar, ASF a decis un nivel de referinţă la poliţa RCA între 940 lei – 2.600 lei la categoria de vârstă 31-40 de ani, ținând cont și de motorizarea vehiculului. La categoria de vârstă 41-50 de ani tarifele ASF se situează între 910 lei – 2.580 lei, iar la categoria 51-60 de ani tarifele sunt de 860 lei – 2.590 lei. Șoferii de peste 60 de ani vor avea de achitat de acum între 880 lei – 2.520 lei.

Trebuie spus că, dat fiind caracterul orientativ al normelor ASF, asiguratorii pot stabili prețuri mai mici sau mai mari, în funcție de istoricul şoferului şi a altor criterii de risc luate în calcul în momentul lansării ofertei.

Oferta finală a asiguratorilor va fi influențată și de sistemul de bonus-malus, cel după care fie sunt recompensați şoferii care nu au provocat accidente rutiere, prin reducerea unui procent din preţul oferit pentru poliţele RCA, fie sunt sancționați cei care fac asta și cărora li se va adăuga un procent în plus la preț, conform Antena 3.