Soția sa, Shirley, a făcut anunțul cu privire la decesul lui Milton Glaser. Originar din New York, Glaser a decedat, vineri, în Manhattan, în urma unui accident vascular celebral. Acesta mai suferea și de insuficiență renală.

Printre altele, Glaser a fost şi cofondator al New York Magazine şi a proiectat emblema pentru fabrica de bere din Brooklyn.

Născut în Bronx în 1929, Glaser a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi designeri din New York.

El a creat logo-ul „I Heart New Yor” – format din litere negre şi o inimă roşie pe un fundal alb – pentru statul New York în anii ’70.

În 2009 a primit Medalia Naţională a Artelor, cea mai înaltă distincţie decernată de guvernul american artiştilor.

Glaser a proiectat teatre, baruri, vase de bucătărie şi ţesături. El a realizat zeci de logo-uri ale unor companii, a conceput afişe pentru serialul de succes „Mad Men” şi un poster cu Bob Dylan în care cântăreţul este văzut din profil ca o siluetă neagră cu păr colorat.

Logo-ul „I Love New York” este un simbol al speranței, al fericirii și al viitorului.

Mai mult, New York trecea prin momente grele în anii ’70. Criminalitatea a fost la un nivel constant, iar turismul a fost la un nivel constant. În 1975, președintele Ford a refuzat asistența federală pentru salvarea orașului New York de la faliment, iar în 1977 a cunoscut o întrerupere pe scară largă care a dus la jafuri ample și 4.500 de arestări. Turiștii au rămas departe de New York, ca urmare a publicității negative care a urmat. Departamentul de Dezvoltare Economică din New York a contactat firma de publicitate Madison Avenue, Wells Rich Greene, pentru a crea o campanie favorabilă turiștilor pentru a încuraja vizitatorii „The Big Apple” (n.r. – porecla orașului New York).

Agenția a stabilit mai multe sedii centrale ale campaniei. Aveau un slogan („I Love New York”), un jingle și o reclamă de televiziune care evidențiază teatrul Broadway. Totuși, le lipsea un logo. Și-a făcut apariția Milton Glaser, al cărui portofoliu până în acel moment conținea un portret al lui Bob Dylan inclus în cel mai mare album de succes al legendarului muzician, designul revistei New York pe care l-a fondat în 1968 și identitatea vizuală a restaurantului din World Trade Center. Glaser a fost recrutat de Departamentul pentru Dezvoltare Economică pentru a se întâlni cu Wells Rich Greene unde și-a prezentat opțiunile de logo pentru campania New York.

Glaser a lucrat în întregime pro bono, în numele ajutării orașului său. Conform unui articol din 2011 al ziarului British Telegraph, mărfurile oficiale, cum ar fi tricourile și căștile îmbrăcate cu designul lui Glaser, generează mai mult de 30 de milioane de dolari pe an. (FOTO: facebook/ebaqdesign)