UPDATE – Fostul premier Mihai Tudose susține că nu se va înscrie imediat într-un alt partid, după demisia din Pro România, și că va urma o perioadă de carantină. El nu a exclus o apropiere de PSD, arătând că este foarte bun prieten cu Marcel Ciolacu.

„Sunt într-o perioadă de carantină. Am mare încredere în Marcel Ciolacu, suntem prieteni de 20 de ani și n-au trecut 3 zile în care să nu ne vorbim. Asta chiar dacă am fost în Pro România. Am Încredere că PSD va profita de ultima șansă pe care o are de a rezista și de a rămâne viu. Pentru binele. L-aș dori pe Marcel Ciolacu președinte al PSD, pentru partid și pentru România“

Mihai Tudose consideră că responsabili pentru prăbușirea PSD sunt Viorica Dăncilă, Mihai Fifor și Eugen Teodorovici, care nu au condus niciodată o organizație de partid. El și-a exprimat încrederea în noua echipă de conducere a PSD, formată din Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, care au fost lideri de organizație și au obținut rezultate.

Scandalul izbucnit între Mihai Tudose și Victor Ponta la votul de învestitură pentru guvernul condus de Ludovic Orban și-a atins, luni dimineața, punctul culminant.

Într-o postare seacă pe Facebook, Tudose, fostul premier dat jos de propriul partid, pe când făcea parte din PSD, anunță că părăsește formațiunea condusă de un alt fost premier, Victor Ponta.

În urmă cu câteva săptămâni, Ponta anunța că PRO România nu va fi prezent în Parlament, pentru votul de învestire al Guvernului PNL. Însă planul fostului social-democrat nu a funcționat: 7 membri ai partidului pe care-l conduce au acordat încredere Guvernului Orban, ceea ce a creat tensiuni în tabăra PRO România.

„Aseară am aflat că Daniel vrea să voteze guvernul, l-am întrebat. Poate confirma și el (…) Am avut o ședință săptămâna trecută cu absolut toți parlamentarii PRO România și toți am decis să nu votăm acest guvern, fără nicio poziție împotrivă. Noi ne-am ținut de ceea ce am decis. Cei care au decis altceva, e dreptul lor și vor să meargă cu PNL, nu au cum să ne impună nouă decizia lor”, spunea atunci Victor Ponta.

Și, deși este în Parlamentul European, nu în cel național, unul dintre cei mai vocali susținători ai votării pentru Guvernul Orban a fost Mihai Tudose. Partidul a anunțat, printr-un comunicat, că europaelamentarul nu mai aparține Pro România.

„Pro România consideră că Mihai Tudose a plecat din partid atunci când a negociat voturile pentru instalarea Guvernului Orban. Din acest motiv, întrucât acum este susţinător al PNL, aşteptăm să dea dovadă de minimă onoare şi bun simţ, iar în acest sens să redea partidului mandatul de europarlamentar”, se arăta în comunicat.

Ulterior, scandalul a escaladat, Tudose sugerându-i lui Ponta să plece din funcție, dacă nu vrea ca partidul să nu treacă pragul electoral de 5% la parlamentare. În replică, Pro România l-a acuzat că este trădător și primește beneficii de la Ludovic Orban.

„Chiar dacă Mihai Tudose pierde salariul și beneficiile aferente statutului de europarlamentar, avem toate încrederea că Ludovic Orban și PNL îl vor recompensa pentru “serviciile” sale. Faptul că acum își negociază poziția în PSD este problema sa și a social-democraților”, au spus cei de la Pro România.

Pe 5 noiembrie, Tudose ieșea din nou la atac: „O nouă minciună/ petardă.. marca Vv Ponta…Cică nu plec din PRO România fiindcă astfel ,,mi-aș pierde mandatul și banii de europarlamentar”… Acum câteva ore declara că plec la alt partid…

O scurtă întrebare: câți bani a pierdut doamna Ponta când a plecat de la PSD la PRO (europarlamentar fiind)? Și cum de nu și-a pierdut mandatul? Sau toți ceilalți europarlamentari care au ,,migrat” în timpul mandatului…. Repet Victor: nu mai judeca pe toată lumea după chipul și asemănarea ta! Nu pentru toți e vorba numai despre funcții și bani…

Rămân la PRO. Pleacă tu!”, a scris Mihai Tudose pe pagina sa de socializare”, scria Tudose.

Și atacurile din războiul premierilor au continuat, Tudose insistând pe cererea de demisie a lui Ponta. „În condițiile în care toooooate ,,negocierile” duse de Victor în ultimul timp ( absolut toate fiind făcute fără girul unui for statutar) au eșuat, în condițiile în care ești foarte deranjat că nici cei mai apropiați colegi din conducerea ProRomânia nu-ți împărtășesc ,,strategiile”…. nu ai vrea tu, Victor, ca în loc să ameninți tu cu excluderi și schimbări de președinți de organizații, de excluderi de membri fondatori și oameni ce au contribuit decisiv la ceea ce e astăzi partidul… nu ai vrea tu, Victor, să-ți dai tu demisia? Ca să nu te mai deranjăm…”

