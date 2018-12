Rata criminalităţii în Europa: România, aproape de coada listei!

Prejudecăţile întreţin ignoranţa, iar în ultimii ani aproape că ne-am obişnuit ca românii să fie consideraţi infractorii Europei. Datele statisticilor oficiale arată însă că lucrurile stau exact invers. La capitolul crime, jafuri sau tâlhării, România se află la mijlocul sau aproape de coada listei. Prof. Univ. Dr. Tudorel Butoi şi Dan Antonescu (specialist în criminologie) au oferit ziarului Evenimentul zilei explicaţii şi, la unison cu rezultatele statisticilor, au demontat acest mit.





Românii sunt printre cei mai sângeroşi criminali. Românii sunt bandiţi lipsiţi de scrupule care îţi dau în cap ziua-n amiaza mare. Românii sunt lorzii drogurilor, “peştii” care plasează escorte în toate colţurile Europei. Iată câteva dintre prejudecăţile care se perindă, odată cu deschiderea graniţelor, printre europeni. Şi nu numai. Chiar şi în rândul cetăţenilor români care au început, fără a analiza critic, să creadă în propaganda anti-România din presa străină şi să contribuie, la rândul lor, la diseminarea acestor mituri. Unde mai pui canalele de ştiri sau “specialiştii” din mass-media care, cu o meticulozitate elveţiană, ne ticsesc zi de zi cu atrocităţi, ca şi cum am trăi în Sodoma şi Gomora?! În mod curios, “poluarea” cu ştiri despre crime şi pedepse, în viziunea lui Dan Antonescu, este totuşi extrem de eficientă: în vreme ce mass-media din Occident evită să le publice pentru a nu tulbura populaţia, mass-media din România, publicându-le, reuşeşte să descurajeze potenţialii infractori. Revenind la prejudecăţile amintite mai sus, este limpede că strică imaginea ţării, iar ceea ce este mai îngrijorător rezidă în faptul că aceste invective, aceste generalizări cu care se operează, conform statisticilor oficiale, sunt neîntemeiate.

Cum am fost percepuţi şi prezentaţi de-a lungul anilor de presa străină

“Orice persoană normală și corectă ar avea dreptul de a fi îngrijorată dacă un grup de români ar apărea în pragul uşii” a declarat politicianul britanic Nigel Farage pentru BBC.

“În primele șapte luni ale anului 2007, românii au constituit 75% din arestările celor care au violat, furat sau ucis. În mod clar, avem o problemă specifică" a declarat primarul Romei, Walter Veltroni.

“Nu voi mai folosi niciodată cu atâta încredere un ATM” a declarat un judecător în Daily Mail Online, după ce a aflat că un infractor român a vândut dispozitive prin intermediul cărora se sustrag bani din bancomate.

“Nu îţi este dat adesea să vezi iadul, însă o versiune a sa există pe o stradă fără nume din Bistriţa, nordul României. Acolo există un loc care nu ar fi potrivit nici pentru animale, dar este „casă” pentru 35 de oameni, cu vârste cuprinse între câteva săptămâni şi 18 ani. Toţi au un anumit grad de retard fizic sau psihic. Clădirea are o încăpere mică unde 10 bebeluşi, printre care un copil de cinci ani palid şi suferind de malnutriţie şi unul orb de şapte ani” a declarat Angela Levin, jurnalist al ziarului The Telegraph.

“Românii sunt noii europeni şi albanezi ai Italiei”

Dintr-un material realizat de Corriere della Sera aflăm că românii sunt noii europeni şi albanezi ai Italiei, coşmarul public nr. 1. “Diferenţa este că românii sunt acum europeni, ca noi”. Ziarul german Die Welt declara că 80% din prostituatele din Germania vin din România şi Bulgaria, iar Cecilia Malmstrom –comisar european pentru afaceri interne- ne acuza în felul următor: “În mod clar, Bulgaria şi România nu depun suficiente eforturi pentru a elimina canalele de trafic cu fiinţe umane". “Italia a importat din România 40% dintre criminalii lor. În timp ce România importă din Italia firmele noastre și capitalul nostru. Ce afacere această UE” a declarat Luigi Di Maio, vice Prim-Ministru al Italiei.

LA O PRIVIRE MAI ATENTĂ...

În topul statelor în care au loc cele mai multe crime se află Olanda, Letonia, Lituania, Estonia şi Belgia. România se află pe locul 10 în Europa cu 1.25 infracţiuni de omucidere la 100.000 de locuitori. Poliția din Uniunea Europeană (UE) a înregistrat aproximativ 660.000 de furturi de automobile în 2016, ceea ce înseamnă că a avut loc o scădere de 1,9% faţă de 2015. Furtul de automobile a scăzut cu 36% între 2008 și 2016, cu tendinţe descendente în majoritatea statelor membre ale UE. Luând în considerare mărimea populației, cifrele pentru anul 2016 au fost cele mai ridicate în Luxemburg, Italia, Suedia, Grecia și Franța, cu peste 200 de furturi de mașini înregistrate la 100. 000 de persoane. Şaptesprezece țări au avut mai puțin de 100 de furturi la 100.000 de persoane, cele mai scăzute fiind în Slovacia, Estonia, Croația, România și Danemarca. La nivel european, jafurile înregistrate de poliție au scăzut cu 24% între 2012 și 2016, până la aproximativ 396 000 în 2016. Belgia, Spania, Franța, Portugalia, Anglia și Țara Galilor au avut cel mai mare număr de jafuri înregistrate de poliție în raport cu mărimea populației (peste 100 la 100.000 de persoane), în timp ce cifra a fost sub 20 pentru România, Republica Cehă, Cipru și Slovenia. Şaptesprezece țări au avut mai puțin de 100 de furturi la 100.000 de persoane, cele mai puţine fiind în Slovacia, Estonia, Croația, România și Danemarca, conform Eurostat. Poliția a înregistrat 1.334.000 de efracții la domiciliu în anul 2016, ceea ce înseamnă că a avut loc o scădere de aproximativ 1% față de 2015. Mai multe state membre ale U.E. prezintă o tendință descendentă. Cu toate acestea, în Germania au crescut cu 5%, iar în Franţa cu 1%. Cifrele vizează spargeri de case private, apartamente, vile, case de vară, camere de hotel etc. În 2016, numărul de efracții înregistrate de poliție la 100.000 de persoane a variat considerabil în rândul statelor Uniunii Europene. Danemarca, Belgia, Țările de Jos, Suedia, Irlanda, Luxemburg, Franța, Anglia, Țara Galilor și Italia au avut peste 300 spargeri la 100.000 de persoane în 2016, în timp ce în Finlanda, România, Bulgaria, Slovacia și Polonia au fost sub 100. În cele din urmă, o altă statistică, anume Global Peace Index, plasează România pe locul 24 în topul celor mai sigure ţări din lume şi pe locul 17 în topul celor mai sigure ţări europene.

ÎN ŢĂRI CONSIDERATE MAI “CIVILIZATE” AU LOC MAI MAI MULTE INFRACŢIUNI DECÂT ÎN ROMÂNIA

