România, umilită de Rusia lui Putin. Analiză cruntă despre eșecul țării noastre în Republica Moldova: „Nu mai putem genera lideri politici!”

Consultantul politic Cozmin Gușă a realizat o analiză a electoratului român, dar și asupra intereselor pe care le au cei mai importanți politicieni ai țării.





Cozmin Gușă a declarat că România nu mai este capabilă să genereze lideri politici din cauza comodității cetățenilor. În viziunea analistului politic, electoratul nu îi sancționează pe politicieni atunci când greșesc, ceea ce face ca partidele să nu fie interesate să scoată la suprafață politicieni capabili.

„Romania nu mai are capabilitatea sa genereze mari lideri, din pricina cetatenilor sai. Daca cetatenii s-ar fi agitat mai mult pentru ca organizatiile comunale, orasenesti, municipale sau judetene sa le ofere alti oameni, partidele nu ar fi avut ce sa faca si ar fi trebuit sa ofere alti oameni. Din pacate, si in mediul rural este o atmosfera in care primarul face bine, face rau, fura, nu fura, este votat si apoi tot cei care l-au votat se revolta si ajung sa fie nemultumiti in final.

Noua ne-a fost greu sa discutam despre aceasta inadecvare a electorului roman care a preferat un soi de comoditate. Daca nu, atunci a preferat sa plece din Romania in Diaspora si sa devina un soi de cetateni ai lumii care isi amintesc doar la alegeri ca sunt romani si doar cand trimit din cand in cand bani acasa. Este o dezradacinare majora. Este alt lucru care trebuie discutat. Acesti politicieni nu sunt decat oglinda votului si a lasitatii colective. Discutam despre lasitate si prostie in PSD, ei sunt imaginea acelor fiefuri in care romanii au preferat sa-si voteze liderii care la randul lor au preferat sa fie lasi sau prosti in fata lui Dragnea sau a lui Viorica Vasilica.

Viorica Vasilica nu poate fi comparata cu Dragnea, este ceva mai jos. Viorica Vasilica este un prim ministru impus de Dragnea pentru a da OUG de amnistie si gratiere, pe care Dragnea o considera suficient de proasta incat sa faca acest lucru. A avut aceasta lasitate de a nu da ceea ce ea a negociat, si a negociat in baza faptului ca era prim ministru. Atunci, lumea o aplauda, cand a doua zi, dupa ce binefacatorul ei intra la puscarie, ea incepe sa il injure. Cum sa vezi mai mare nemernicie decat asta, ca o persoana ca Viorica Vasilca, care putea sa fie gestionara la alimentara, cum era pe vremuri, ajungang prim ministru pe mana lui Dragnea, a doua zi ii infige din punct de vedere mediatic cutitul in spate.

Aici trebuie sa discutam despre aceasta prostie, despre aceasta inadecvare care domina Romania. Daca cetatenii se sperie, sperie si de faptul ca semenii lor accepta asemenea retete pentru ca oamenii care mai rationeaza in aceasta tara, in mare parte telespectatorii Realitatea, vad asemenea apucaturi la semenii lor, care prefera sa o ia cu chiuituri, cu megapostari pe Facebook, asta este atmosfera in tara. Exemplul Moldova ne-a aratat cat suntem de semnfiicativi, e cea mai mare umilinta primita de noi din partea Federatiei Ruse, ca din interiorul UE nimeni nu ne-a intrebat cand au facut deal-ul cu Maia Sandu.

Iohannis n-are alta preocupare decat sa-si castige al doilea mandat, ca si in cazul lui Traian Basescu in 2008-2009, si cu sprijinul statului paralel de atunci a reusit sa realizeze acest deziderat.

Vorbeam cu niste prieteni inteligenti si spumosi si unul dintre ei, hatru, a zis ca toti cei care au cate ceva de spus sunt niste pinguini, fac dansul pinguinului in directia indicata, nici macar nu stim de cine, si sunt in stare sa mearga intr-o prapastie, intr-o groapa, fara sa-i mustre constiinta ca de fapt ei sunt decidenti.

Platim astazi cu acest mare esec, major, nu am vazut altul mai mare de cand comentez eu politica si de cand sunt in viata publica, de 20 de ani, decat aceasta pierdere a influentei in Republica Moldova, pilduitoare pentru altfel de influente pe care le-am pierdut si pentru altfel de esecuri suferite in ultima vreme, in mod evident.”, a declarat Cozmin Gușă, conform Realitatea.

