În cadrul unui discurs susținut joi în fața Societății Federaliste pentru Studii de Drept și Politici Publice, judecătorul Samuel Alito de la Curtea Supremă a Statelor Unite a afirmat că „în anumite medii, libertatea religioasă este pe cale să devină un drept de mâna a doua”.

„Pentru mulți, astăzi, libertatea religioasă nu este o libertate prețuită. Este adesea doar o scuză pentru fanatism și nu poate fi tolerată nici măcar atunci când nu există vreo dovadă că cineva a suferit de pe urma ei.”

În sprijinul acestei afirmații, el a citat două cazuri ajunse la Curtea Supremă: cel al ordinului monahal catolic Little Sisters of the Poor, care au fost excluse de la finanțarea statului pentru că au refuzat să împartă anticoncepționale angajatelor sale, precum și cazul unui cofetar din Colorado, care a refuzat să facă un tort pentru nunta unui cuplu gay.

Nici o angajată a ordinului Little Sisters of the Poor nu a cerut anticoncepționale iar cuplul gay a primit un tort gratuit din partea unei alte cofetării, iar bucătari celebri au sărit în apărarea lor, a spus judecătorul.

„Creștinii trebuie să aibă aceleași drepturi ca minoritățile”

„Întrebarea care se ridică este dacă societatea noastră va fi suficient de inclusivă pentru a tolera oameni cu credințe religioase impopulare”, a adăugat Alito.

Judecătorul a afirmat că creștinii trebuie să aibă parte de aceeași protecție ca grupurile aparținând oricăror alte minorități religioase.

Samuel Alito, în vârstă de 70 de ani, numit la Curtea Supremă de președintele George W. Bush, confirmat de Senat în 2006, a abordat și subiectul pandemiei de COVID-19. El spune că aceasta a „provocat restricții inimaginabile în trecut privind libertatea individuală” și indiferent ce părere ar avea oamenii despre restricțiile legate de coronavirus, Statele Unite nu pot permite ca restricțiile să fie păstrate și după trecerea pandemiei.

Cazinouri deschise, biserici închise

Alito a spus și că locașurile de cult au fost tratate injust în comparație cu alte instituții în timpul pandemiei, cum ar fi de exemplu cazinourile.

„Statul Nevada nu a fost în măsură să ofere o justificare pentru faptul că a oferit cazinourilor un tratament mai favorabil decât locașurilor de cult”, a spus el, referindu-se la un recent dosar ajuns la Curtea Supremă.

Alito a subliniat că libertatea de expresie este într-un mare pericol în campusurile studențești.

„(Într-un campus) nu poți afirma că căsătoria este o uniune între un bărbat și o femeie. Până foarte de curând, asta era ceea ce credea marea majoritate a americanilor. Acum este considerată bigotism.”