Primarul progresist a afirmat că așa-numiții BAME (Black, Asian, Minoriy Ethnic – negri, asiatici, minorități etnice) trebuie să fie plasați în fruntea listei de priorități a celor vaccinați, din cauza faptului că aceștia sunt mai afectați de COVID decât ceilalți.

Vorbind la radio BBC, luni seara, Khan a afirmat:

„Sistemul Național de Sănătate și Serviciul Public de Sănătate din Anglia lucrează la stabilirea criteriilor pentru persoanele care primesc primele vaccinul. În principal, este vorba de vârstă. Însă am cerut să se țină seama și de factori suplimentari, iar aici sunt incluse îngrijorările pe care le am pentru londonezii negri, asiatici, minorități etnice, care au suferit în mod disproporționat în timpul valului de morți din martie, aprilie, mai și iunie.”

Și primarul, care face parte el însuși dintre minoritățile etnice, a adăugat:

„Îngrijorarea mea este că la Londra există o ezitare mai mare la vaccinare decât în alte părți ale țării – rata de vaccinăriîmpotriva variolei, rujeolei, HPV este mai mică la Londra decât în alte părți ale țării.”

Și Sadiq Khan a conchis:

„Așa că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem este să le dăm londonezilor încredere că merită să se vaccineze, și de asemenea să ne asigurăm că cei mai vulnerabili – cei la care probabilitatea este cea mai mare să ia virusul și, Doamne ferește, să moară – să fie vaccinați primii.”

The positive news around COVID19 vaccine development is hugely encouraging.

But there is still some way to go, and it’s vital that when we have a vaccine that is approved for use that the most vulnerable members of our society are first to benefit.pic.twitter.com/hUQ0vwhNRD

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) November 17, 2020