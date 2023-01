Cove, bătut de Oana Zăvoranu. „Când a scăpat, a luat-o la fugă”

Puține persoane știu că Oana Zăvoranu s-a iubit cu Cove. Cei doi au format un cuplu în urmă cu aproape 16 ani, pe vremea când erau colegi la televiziunea publică, dar relația lor s-a terminat cu scandal și bătaie.

Oana Zăvoranu s-a făcut remarcată și prin scandalurile pe care le-a avut cu mama sa, dar și cu fostul soț, Pepe. Bruneta a povestit că a fost la un pas să-l bată pe Cove pentru că a crezut că se vede cu o altă femeie. Mai mult, aceasta a declarat că prezentatorul era foarte afurisit și că l-a putut ține sub control.

„Știi ce afurisit era ăsta?! Să ne ferească Dumnezeu. Mai știi când am venit la tine la apartament și te-am bătut? Că eu credeam că ești cu una. Am vrut să-l bat. Când a scăpat și a fugit, păi a fugit, nene! (…)

Relația noastră nu a fost deloc tocată. Au uitat-o ăștia. Noi am avut o relație foarte frumoasă, intensă, dar pe vremea aia nu era paparazzeala de acum. Să știi că l-am urmărit și mă bucur din tot sufletul că am văzut că e fericit, că are niște copii frumoși, că i-a venit mintea la cap; mi-a venit și mie. Am cel mai frumos bărbat, mai scump și mai iubitor și sunt îndrăgostită până peste urechi”, a povestit Oana Zăvoranu, potrivit RTV.

Cum s-au cunoscut Oana Zăvoranu și Cove

Oana Zăvoranu și Cove s-au cunoscut pe culoarele de la TVR2, în timp ce acesta era asistentul Andreei Marin la Surprize, surprize. Vedeta de la PRO TV a vrut să facă nuntă cu fosta soție a lui Pepe, dar nu a mai apucat.

„Ne-am cunoscut într-unul din lifturile din TVR. Eu nu-l cunoșteam pentru că nu aveam răbdare să mă uit la “Surprize”. I-am zis că sunt liftiera și l-am întrebat la ce etaj vrea să-l duc. “La care vrei tu, dar nu vrei mai bine să ne blocăm între etaje. Mă și enerva, dar îmi și plăcea insistența lui. După o lună ne-am mutat împreună”, a dezvăluit Oana Zăvoranu.