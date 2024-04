Monden Costeluș Cășuneanu a făcut o pasiune pentru mașini. Campion la raliuri, conduce o bestie de sute de mii de euro







Costel Cășuneanu, fiul lui Costel Cășuneanu fostul rege al asfaltului, are o mare pasiune pentru mașini. Atât de mare că în 2007 era unul dintre primii posesori de Bugatty Veyron din România.

Mai exact a fost cel care a deținut cea mai sumpă mașină de la noi din țară, la acel moment automobilul valora 1.7 milioane de dolari. La acel moment, Costeluș a făcut și declarații controversate legate de această mașină.

”Îmi cer scuze că am mașini la care mulți râvnesc”

"Îmi cer scuze că deţin o maşină la care mulţi râvnesc. Dumneavoastră probabil, chiar dacă v-aţi fi permis, cu siguranţă nu v-aţi fi îndeplinit visul, pentru a nu stârni mânia şi invidia presei. Ar fi trebuit s-o refuz, primită fiind cadou de la părinţii mei. Drept răsplată pentru copilăria în care a trebuit să le suplinesc absenţa în educaţia fratelui mai mic.

Tocmai pentru a nu ajunge ca mine, să-i spună bonei «mamă». Şi tot eu sunt cel care greşesc, presupun, când adesea, conducând regulamentar, sunt depăşit şi lăsat în nori de praf de Logan. Înţeleg, aceşti conducători auto ne reprezintă ţara şi pe ei nu îi puteţi judeca", a spus atunci Cășuneanu. Fratele lui, Ionuț, are cu adevărat un garaj plin de bolizi.

Vorbim despre un Lamborghini Murcielago, un Mercedes SL 55 AMG, dar și un Porche precum și un Hammer. Mașinile valorează mai mult de 1 milion de euro. În ceea ce-l privește pe Coteluș, acesta s-a reorinetat între timp și a devenit pilot de curse. Ba chiar este campion national.

Monopost care atinde 100 de km/h în 2.5 secunde

Conduce un monopost Wolf F1 Mistral care cântăreşte puţin peste 500 de kilograme şi are peste 400 de cai putere, putând atinge 100 km/h în 2,5 secunde. „Este un model spectaculos, dar pentru mine e o noutate absolută. Nu am experienţă cu monoposturile, nu am fost nici la karting”, a spus Cășuneanu după achiziție.

Între timp s-a acomodat foarte bine cu mașina care valorează peste 150.000 de euro, semn că familia încă mai are bani. În ciuda condamnării primite de de tatăl acestuia în dosarul senatorului Cătălin Voicu.