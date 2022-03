Costel Barbu, fostul secretar general adjunct al Guvernului, a rămas fără diplomele de studii. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

Costel Barbu, fostul secretar general adjunct al Guvernului, a fost cercetat penal pentru înșelăciune, după ce a folosit o diplomă de licență falsă pentru a se angaja pe postul de city manager la comuna Suhaia din Teleorman. El nu a mai putut ocupa postul de primar al localității, după ce a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate.

A rămas fără toate diplomele

Costel Barbu a scăpat de judecată după ce Parchetul General a emis, în noiembrie 2021, o soluție de clasare în dosarul de înșelăciune. Decizia a venit după ce Barbu a plătit tot prejucidiul cauzat primăriei Suhaia, adică cei 80.000 de lei încasați pentru funcția de city manager. Chiar dacă a scăpat de acuzația de înșelăciune, Parchetul a cerut și a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție anularea tuturor diplomelor de studii ale lui Costel Barbu.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

ICCJ in dosaru nr 2913/1/2021 intimat Barbu Costel (deputat PNL și fost secretar general al Guvernul României in guvernul Orban Ludivic).admite cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justitie. Dispune desființarea totală a înscrisuri false, diplome studii universitare etc.

Tipul documentului de soluționare: Încheiere finală (dezinvestire)

Soluție: admite cererea

Detalii soluţie: În temeiul art. 5491 alin. 3 lit. b) din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică privind sesizarea cu propunerea de desfiinţare totală a înscrisurilor false men?ionate la punctul III al dispozitivului ordonan?ei nr.73/P/2021 din data de 17 noiembrie 2021 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, privind pe intimatul Barbu Costel.

Dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri false:

– diplomă de studii postuniversitare de specializare seria G nr. 0005567, eliberată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Naţional de Afaceri Interne din care reiese faptul că numitul Barbu Costel, în decembrie 2009, a absolvit studiile postuniversitare: „Managementul Afacerilor Interne” cu o durată de o lună, precum şi suplimentul la diplomă; – diplomă de licenţă seria Y nr. 0103869, eliberată de Universitatea de Vest din Timişoara din care reiese faptul că Barbu Costel este economist licenţiat, absolvent al Universităţii „Alexandru Ghica” din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune;

– adeverinţa nr. 311 din 04 iulie 2006 din care reiese faptul că Barbu Costel a urmat cursurile universitare în perioada 2000-2004, curs de zi şi a absolvit Universitatea „Alexandru Ghica” din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune;

– adeverinţa nr. 1821 din 23.03.2009, emisă de Universitatea Bioterra, prin care se adevereşte că Barbu Costel a urmat şi absolvit cursurile de masterat în specializarea „Securitatea Comunitară şi Terorism”, cu durată de trei semestre, în perioada 2007 – 2009;

– certificat de absolvire nr. 1064/2010, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român din care reiese faptul că Barbu Costel a absolvit programul de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale, organizat de Institutul Diplomatic Român, în perioada martie – iulie 2009;

– certificat de absolvire seria H nr. 0001444, eliberată de Colegiului Naţional de Apărare, Ministerului Apărării Naţionale”, precum şi adeverinţa nr. 1251 din 22.07.2010 din care reiese faptul că Barbu Costel a absolvit cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale „Probleme Actuale ale Securităţii Naţionale, al Colegiului Naţional de Apărare, Ministerului Apărării Naţionale”, desfăşurat în perioada 04.01 – 09.07.2010 şi foaia matricolă;

– certificat de absolvire seria C nr. 0006552, eliberat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti din care reiese faptul că Barbu Costel a absolvit „Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic”, nivelul 1, la data de 15 noiembrie 2010, precum şi foaia matricolă şi adeverinţa nr. 399 din 20.01.2011, eliberată în acelaşi sens;

– certificat de absolvire seria C nr. 0064894 emis de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti din care reiese faptul că Barbu Costel a absolvit „Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic”, nivelul 1, la data de 02 octombrie 2011, precum şi foaia matricolă şi adeverinţa nr. 597, eliberată în acest sens;

– certificat de absolvire seria A nr. 0274, eliberat de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din care reiese faptul că Barbu Costel a absolvit programul de formare: „Programul de Formare Specializată pentru Ocuparea unei Funcţii Publice corespunzătoare categoriei Înalţilor Funcţionari Publici pentru anul 2011, desfăşurat în perioada 18.08.2011 -19.12.2011”;

– certificat de absolvire seria G nr. 00073662 din care reiese faptul că numitul Barbu Costel a urmat cursurile pentru ocupaţia de formatori, organizat de Şcoala Română de Afaceri – Filiala Teleorman;

– adeverinţă nr. 8114 din 31 august 2012 din care reiese faptul că Barbu Costel a susţinut şi promovat, în data de 29.07.2012, examenul de absolvire al cursului de formare de mediatori, organizat de S.C. MEDIEREA.RO S.R.L., precum şi adeverinţa nr. 673 din 24.06.2012, eliberată în acest sens şi copie de pe diplomă;

– certificat de competenţă lingvistică nr. 283 din 07.06.2006, eliberată de Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Ştiinţe Economice şi curriculum vitae din care reiese faptul că Barbu Costel este licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara, economist. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.