Tehnicianul care a dus-o pe Steaua în semifinalele Cupei Uefa în sezonul 2005 – 2006, Cosmin Olăriu, e liber de contract în urma despărţirii de formaţia din China, Jiangsu Suning, şi se află, conform presei din Regat, pe lista scurtă a şeicilor trupei din capitala Riyadh.

„Conducerea lui Al Hilal a început deja să stabilească care sunt posibilii antrenori care ar putea să pregătească echipa în sezonul viitor. Principalele opţiuni sunt românul Cosmin Olăroiu, francezul Bruno Génésio şi argentinianul Juan Antonio Pizzi” anunţă jurnaliştii din Orientul Mijlociu.

Răzvan Lucescu a fost înlocuit la începutul acestei săptămâni, cu brazilianul Rogerio Micale, promovat de la formaţia de juniori sub 19 ani a academiei lui Al Hilal. „Mai mult ca sigur, sud – americanul Micale va pregăti echipa până la sfârşitul acestui sezon” au mai precizat surse apropiate clubului alb – albastru, clasat, în prezent, doar pe poziţia a treia a campionatului intern.

Lucescu junior, cu lacrimi în ochi după derbarcarea de la trupa saudită

Profund emoţionat la părăsirea grupării din Peninsula Arabă, fiul lui Mircea Lucescu a rememorat cu plăcere perioada de un an şi jumătate petrecută la Riyadh, în care şi-a trecut în palmares nu mai puţin de trei trofee.

„Este un moment trist atât pentru mine, cât şi pentru cei din staff-ul meu. Ne luăm la revedere după o perioadă fantastică, în care am trăit clipe minunate câştigând tot ce am câştigat. Singurul lucru care rămâne e amintirea că am făcut istorie împreună. Am câştigat Liga Campionilor Asiei, campionatul şi Cupa Regelui. Am obţinut rezultate bune” a conchis antrenorul în vârstă de 52 de ani.