Coşmarul trăit de Saveta Bogdan! Vedeta nu-şi mai găseşte liniştea: „M-am gândit că o să mor în somn!”

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țară, dar puțini știu că aceasta ascunde o traumă uriașă. Vedeta nu a putut trece peste moartea mamei și a fratelui său. Interpreta este convinsă că cei doi o veghează de sus și că există fenomene paranormale în viața ei.

„Primul l-am avut cu mama. Era frig în casă și am dat drumul la aerotermă. De oboseală, am adormit și am uitat s-o opresc. Tocmai murise mama și, înainte să adorm, țin minte că m-am gândit: Doamne, dacă adorm, să mă treziți, să nu mor în somn.

Fenomenele paranormale din viața Savetei Bogdan

Și am auzit o pocnitură așa de mare în ușa încât m-am trezit și am știut imediat că a fost spiritul mamei care m-a ajutat.

Al doilea episod a fost cu fratele meu care a murit acum doi ani. M-am dus la el la spital, dar nu știam că este atât de grav bolnav, pentru că el s-a ascuns de mine, a luat o hepatită de la stomatolog și nu mi-a spus nimic.

Am ajuns la spital, după operația lui, și m-am dus direct la șefa de salon s-o întreb de el. Mi-a spus: Doamna Saveta, trebuie să vă pregătiți pentru ce e mai rău, fratele dvs are hepatită B și nu s-a tratat deloc’. Am făcut un șoc pentru că mi-a spus că-n orice zi poate muri. Asta a fost cea mai mare lovitură din viața mea.

Am fost la el într-o vineri. Și sâmbătă dimineață, la ora 9.25, am deschis geamul. Iar pe geam mi-a apărut un abur în formă de petală de trandafir. I-am auzit vocea fratelui meu. Am știut că a murit. Peste 2 minute m-a sunat nepoata mea, de la spital, și mi-a confirmat”, a declarat Saveta Bogdan pentru Fanatik.ro.

Saveta Bogdan a ajuns la capătul puterilor

Pe lângă aceste experiențe paranormale, Saveta Bogdan se confruntă cu o altă problemă. Interpreta are o pensie mediocră și reușește cu greu să pună o pâine pe masă.

„Viața este foarte grea și îmi este destul de greu, de ce să nu spun adevărul? Noi avem cântări mai rar, nunțile le număr pe degete, câte sunt… Rar, tot așa… Pensia mea este foarte mică, pentru că, din penișă mea îmi plătesc lumina, întreținerea, cablul, telefonul. 1.700 de lei, dar, pensia mea, normal, este de 1.200 de lei. Eu mai am de la Uniunea Compozitorilor, pentru că am cântecele mele și îmi dau încă 500 de lei, de acolo”, a mărturisit Saveta Bogdan pentru Antena Stars.