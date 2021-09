Coșmarul lui Liviu Vârciu. I-a distrus viața, dar abia acum a vorbit despre asta. „Această boală m-a distrus pe interior”

Vedeta de televiziune a povestit că nu i-a fost ușor să treacă prin boală, mai ales că a fost nevoit să se izoleze singur. Astfel, el a vrut să-și protejeze familia, respectiv iubita și cei doi copii. Liviu Vârciu a explicat că nu a făcut o formă foarte gravă de COVID, însă la câteva săptămâni după ce a trecut prin boală a constatat că i-au fost afectate ficatul și plămânii.

„Această boală m-a distrus pe interior, nu glumă. Am avut o formă mai uşoară de COVID, dar chiar şi aşa, analizele mi-au ieşit rău şi când am fost depistat pozitiv şi acum. Nu am avut gust şi miros. Acum ficatul e praf şi am rămas cu o pată pe plămâni.

Plus că obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează. Eu am luat doar niște vitamine și mi-am făcut niște injecții în burtă, care trebuie făcute neapărat, pentru că boala asta îți îngroașă sângele. Mie nu mi-a crescut barba două săptămâni”, a povestit Liviu Vârciu într-un interviu pentru Impact.ro.

Liviu Vârciu se simte mai bine acum

În prezent, după nouă luni după ce s-a vindecat de infecția cu coronavirus, Liviu Vârciu susține că starea lui de sănătate s-a îmbunătățit considerabil. Mai mult, el s-a implicat în mai multe probleme, printre care și realizarea unui film.

„Sunt sănătos, nu mai am nimic, am trecut cu bine peste toate. Alerg de colo-colo, am multe de făcut. Acum mă pregătesc de lansarea filmului, la care au fost invitați toți actorii ce fac parte din distribuție, precum și familia”, a spus Liviu Vârciu.