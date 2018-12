CLIPE DE COȘMAR în aer! Motorul unui avion S-A DEZINTEGRAT în zbor.

Pasagerii speriați au surprins momentul, iar imaginile au apărut ulterior pe rețelele de socializare.

În fotografii se observă cum motorul avionului este pe punctul de ase desprinde de avion, în timp ce acesta se află la o altitudine amețitoare.

Pilotul a fost nevoit să întoarcă aeronava înapoi pe aeroportul din Las Vegas, la doar 10 minute de la decolare.

SCARY FLIGHT. Not what you want to see when traveling on #Frontier Airlines from Las Vegas to Tampa this morning.

