Monica Erenel, româncă stabilită în Izmir a spus că: „A fost o sperietură foarte mare, eu locuiesc la etajul 9. Când a început, am zis că e trecător, pentru că noi locuim într-o zonă cu activitate seismică frecventă și suntem obișnuiți cu cutremure de mică magnitudine, de 3-4 pe scara Richter, dar de data asta a fost foarte puternic, ne-am balansat foarte tare, au căzut toate din casă. Ne-am speriat, apoi am coborât cu toți vecinii în grădină, era panicată toată lumea.

În oraș este panică. Primarul a spus că ar trebui să nu folosim mașinile decât pentru situații de urgență, dar văd că traficul s-a aglomerat foarte tare, pentru că oamenii pleacă de la muncă și merg spre casă. Sunt multe, multe sirene de ambulanțe care se îndreaptă spre centru, am văzut pe telefon că s-au prăbușit câteva clădiri, foarte probabil clădiri mai vechi.

Clădirea în care stau eu nu a suferit avarii, sunt clădiri noi, construite de câțiva ani, care sunt construite special, pe șine, pentru balansul așa de mare, a fost un balans elastic, nu rigid, noi am avut impresia că se vor rupe pereți, să vă spun sincer. A durat mult cutremurul, iar eu nu sunt o persoană care să mă panichez așa ușor, dar pentru că nu se oprea, a durat vreo 30 de secunde, m-am panicat foarte tare. Pentru noi a fost o veșnicie”.

„Din când în când sunt cutremure aici”

La rândul său, Ioana Valentina Resteman, studentă la Izmir a declarat că: „Sunt bine, cât poate fi omul de bine într-o astfel de situație. Locuiesc într-unul dintre cele mai frumoase cămine din Izmir, alături de alți studenți străini. Eu urmăream un film în momentul seismului. La început, bineînțeles, nu m-am panicat foarte tare, pentru că știm cu toții că Izmir este o zonă seismică și știam și eu înainte de a veni în Turcia acest lucru.

Din când în când există cutremure aici. De aceea, am crezut că va trece. Însă timpul trecea și cutremurul devenea din ce în ce mai violent și atunci am început să mă panichez puțin. Am rămas pe loc, probabil am intrat în șoc, nu știu, nu-mi amintesc foarte bine momentele acelea, însă știu foarte bine că nu m-am mișcat, am rămas pe loc până ce a trecut. Dup-aia am început să împachetez, să iau ce am nevoie lângă mine, portofelul, pașaportul și așa mai departe și am coborât, de teama unei replici.

Doamnele de la pază și toată lumea s-au ocupat de noi și am ieșit cu toții în grădină, am stat departe de blocuri. Sunt speriată. Oricât de obișnuit ai fi cu cutremurele, sunt imprevizibile și nu știi ce pot aduce. Este pentru prima dată când trec prin așa ceva”, notează Digi24.