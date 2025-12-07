Corvinul Hunedoara remizează la Iași: scor 0-0 în Liga 2

Corvinul Hunedoara a plecat cu un singur punct din deplasarea de la Iași, unde a încheiat la egalitate, 0–0, duelul cu Poli Iași, într-un meci disputat duminică, pe stadionul „Emil Alexandrescu”. Partida a contat pentru etapa a 16-a dinLiga a II-a și a reprezentat una dintre cele trei confruntări programate în ultima zi a rundei.

Deși liderii campionatului au dominat anumite momente ale jocului, formația pregătită de Florin Maxim nu a reușit să transforme ocaziile în gol. Gazdele, aflate la mijlocul clasamentului, au mizat pe organizare defensivă și au reușit să țină piept presiunii oaspeților, oferind publicului un meci echilibrat, dar fără reușite pe tabelă.

Formația din Iași a aliniat un unsprezece în care s-au remarcat Fernandez, Cestor și căpitanul Ștefanovici, în timp ce Corvinul a mers pe un nucleu solid, cu Sandu în poartă, linia defensivă formată din Pedro Albino, Ilie, Manolache și Pădurariu, iar în atac cu Bratu, Ilie și Pîrvulescu. Schimbările din repriza secundă nu au modificat ritmul general al partidei.

Remiza menține Corvinul pe prima poziție, formația hunedoreană atingând borna de 40 de puncte. Poli Iași acumulează 25 de puncte și urcă provizoriu în prima jumătate a clasamentului.

În celelalte două meciuri ale zilei, Sepsi OSK și Metalul Buzău au obținut victorii importante. Sepsi, echipă aflată în lupta pentru promovare, a câștigat în deplasarea de la CS Tunari cu 2–0, grație unei duble semnate de Nacho Heras, atacantul aflat într-o formă excelentă.

La Buzău, gazdele au întors rezultatul în fața Ceahlăului Piatra Neamț. După ce oaspeții au deschis scorul din penalty prin Davordzie, Metalul a egalat rapid prin Saim Tudor și a tranșat disputa în repriza secundă, când Robu a înscris pentru 2–1. Victoria îi consolidează poziția formației buzoiene în zona play-off-ului extins.

Etapa a început încă de vineri, cu duelul în care Chindia a trecut de Concordia Chiajna, 1–0, iar restul partidelor s-au desfășurat sâmbătă. Rezultatele au produs modificări vizibile în clasament: Sepsi urcă pe locul trei cu 33 de puncte, Metalul Buzău ajunge la 29, iar Corvinul își păstrează avansul în fruntea Ligii a II-a.