Sport Corvinul Hunedoara, la un pas de cupele europene: Cel de Sus a fost cu noi







Corvinul Hunedoara a cucerit în premieră Cupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 3-2, la loviturile de departajare, într-un meci în care scorul a fost egal, după cele 90 de minute (1-1) şi după prelungiri (2-2), miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

La prima sa finală, Corvinul, formaţie de ligă secundă, a câştigat trofeul şi are şansa de a evolua în cupele europene, dacă va primi licenţă din partea UEFA.

Din 2018 (FC Hermannstadt) o echipă de eşalon secund nu mai jucase finala competiţiei, ultima formaţie de liga a doua care a cucerit trofeul fiind Rapid (1975).

Cupa României la Fotbal, câștigată de Corvinul Hunedoara

După meci, atacantul Marius Coman a afirmat că divinitatea a ajutat formaţia Corvinul Hunedoara să câştige Cupa României:

"Cel de sus a fost cu noi. Era păcat să nu fi câştigat această cupă, pentru că deşi nu am promovat în Liga I, dreptul sportiv l-am câştigat. Până în finală am jucat cu trei echipe de Liga I şi am văzut că nu au trei capete. Am văzut de la meci la meci că ne putem bate cu ei. Vom petrece mult", a spus Coman la DigiSport.

Portarul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Ştefan Lefter, a declarat, la rândul său, că încă nu realizează că a câştigat Cupa României.

"E o victorie uriaşă pentru noi toţi. Încercăm să realizăm ce am făcut. Încă nu îmi vine să cred că am câştigat. Nu ştiu ultima oară când a câştigat Cupa o echipă din Liga a II-a. E demult. Jucătorii de la Oţelul pe care i-am studiat cu antrenorul de portari au ieşit... la penalty-uri ştiam unde dă doar fundaşul Silva, restul a fost inspiraţie.

Noi acum ne concentrăm pe Europa League, sperăm să facem şi acolo o surpriză. Când te pregăteşti bine ai încredere în tine. Avem nişte oameni foarte buni lângă noi, cei din staff, stau lângă noi, vorbesc cu noi, ne dau încredere şi noi dovedim la meciuri", a adăugat Ştefan Lefter.