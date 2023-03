Cortea și Bordea s-au certat înainte de marea finală: „Aici te îngrop”. Momentul violent, care nu s-a difuzat la America Express

Bordea și Cortea sunt câștigătorii America Express. Ei au avut o evoluție extrem de frumoasă în această competiție și mereu au fost uniți, dând dovadă de o strânsă prietenie. Au făcut față tuturor probelor și rare au fost momentele când s-au aflat în coada clasamentului.

Cei doi comedianți au glumit pe seama celor mai dificile probe și nu au avut conflicte prea mari, comparativ cu ceilalți concurenți. Atitudinea lor era una relaxată și mereu au avut zâmbetul pe buze, bucurându-se de moment. Pe camerele de filmat, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au fost cea mai zen echipă din istoria America Express. Cu toate acestea, înainte de marea finală, cei doi s-au certat extrem de tare.

Conflictul dintre Bordea și Cortea nu a fost surprins pe camerele de luat vederi, așa că nu a putut fi difuzat la Antena 1. Cei doi comedianți au fost cei care au povestit, în detaliu, cearta dintre ei, chiar înainte de marea finală.

Bordea și Cortea, ceartă cu amenințări înainte de finala America Express

Nelu Cortea a fost cea care a început dezvăluirile, acesta vorbind despre cearta „cea mai aprinsă, cea mai vulcanică ceartă, dar și cea mai scurtă” pe care a avut-o cu prietenul său. Cătălin Bordea nu a stat pe gânduri și a intervenit imediat cu precizarea: „Ai vrut să mă omori”.

Invitați în cadrul unui podcast, cei doi comedianți au povestit, în detaliu, cearta dintre ei. Se pare că totul a pornit în timpul unei probe în care concurenții au trebuit să țină un castron cu fructe pe cap și să parcurgă o distanță ținându-l în echilibru. Cătălin Bordea a întâmpinat dificultăți la această probă, echipa pierzând timp important.

La finalul probei, pe fondul unor neînțelegeri, Cătălin Bordea l-a împins pe coechipierul său. Nelu Cortea a fost deranjat de gestul colegului său și a avut o reacție nervoasă, care a trecut extrem de repede. Cei doi și-au cerut scuze, s-au îmbrățișat și împreună au câștigat America Express.

„Nu am vrut să te omor. Nu a apărut pe cameră. Asta pentru că Marian, cameramanul nostru, nu a apucat să filmeze, după am înțeles de ce. Noi am terminat proba. Pentru el proba a fost puțin mai grea, că nu poate să țină în echilibru chestii și trebuia să țină un bol cu fructe. Și a trebuit să stăm mult acolo, după ce eu am terminat deja proba și s-a frustrat foarte tare. S-a frustrat, s-a frustrat, a adunat toată frustrarea asta în el, am primit plicul cu noua misiune.

Eu am început să citesc, doar că noi trebuia să plecăm de acolo. Eu nu am văzut că reporterița ne zice: «Hai de aici». Nu putea să ne filmeze că erau restul echipelor încă acolo cu producția. Și eu nu vedeam asta. Eu citeam misiunea, iar Bordea mi-a zis: «Hai», iar după m-a îmbrâncit.

În momentul ăla m-am întors la el și i-am zis: «Îți dau una, aici te îngrop». Eu sunt foarte calm de felul meu și el știe. Și eu m-am frustrat cu el acolo, dar nu voiam să îi arăt frustrarea mea că nu plecam din cauza lui. Și am ținut în mine și îl încurajam. Și când m-a îmbrâncit după aia, m-am întors la el și când m-a văzut așa nervos, a făcut ochii mari și a zis: «îmi cer scuze». Eu, instat, mi-am cerut și eu scuze și ne-am luat în brațe. Cinci secunde a durat totul”, a povestit Nelu Cortea, în podcast-ul realizat de Mihai Morar.