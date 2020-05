Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a controlat mai multe spitale, sâmbătă, la Iași, pentru a vedea cum decurge activitatea în această perioadă de pandemie.

„Am evaluat la faţa locului spitalele din Iaşi. Am fost la Spitalul de Neurochirurgie, Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna”, Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă”, am fost la Spitalul de Pneumoftiziologie şi sunt la Spitalul de Boli Infecţioase ca şi etapă de final. Ce am vrut să văd?

În primul rând starea personalului medical, echipamentele, evaluarea pacientului la intrarea în Primire Urgenţe, pacienţi aflaţi în Terapie Intensivă, pacienţi COVID, patologie non-COVID. Rămân în continuare la principiul că, atât timp cât avem un personal medical valid, putem da şi o activitate medicală de calitate”, a spus Tătaru. Ministrul a anunțat că va mai efectua astfel de controale în țară, „până când această pandemie se va termina ca prim episod.”

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a anunțat, astăzi, că va trimite Corpul de Control la spitalele din Câmpeni, (judeţul Alba), după ce a primit mai multe sesizări ce vizează activitatea din cele două unităţi medicale. La conducerea Spitalului Orășenesc, în funcția de manager a fost numit Valentin Gog, o persoană care a lucrat în turism.

„Nu a fost o schimbare, a fost o prelungire. Am cerut o informaţie de la comunitatea locală, am cerut o informaţie de la personalul medical. Sunt sesizări multe. Voi trimite şi corpul de control atât pentru patologie COVID, pentru că nu a fost înţeleasă şi tratată cum trebuie, cât şi pentru gestionarea ca management a unităţilor sanitare. Sunt două în acel oraş.

Haideţi să lăsăm la o parte politica. Acolo putem vedea în acest moment stricarea unui folclor local. După cum puteţi vedea, tot ceea ce a însemnat administraţie locală a însemnat nu numai o politizare dar şi o transformare a medicinei în orice altceva, numai medicină nu. Când ai mai mult de doi ani în care schimbi 11-12 manageri, toţi interimari, pentru a fi în subordinea cuiva”, a spus Tătaru.