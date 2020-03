În privința țânțarilor, oamenii pot sta liniștiți. Potrivit declarației lui Streinu-Cercel, noul coronavirus nu se transmite prin mușcătura țânțarului. Specialistul a insistat, însă, asupra igienei, mâinile murdare fiind modalitatea cea mai simplă de a ne infecta cu COVID-19.

„Nu, acest coronavirus nu se transmite prin mușcătura de țânțar, în schimb se transmite prin mâini murdare, respectiv prin locuri care sunt contaminate, prin contact direct”, a explicat medicul Adrian Streinu-Cercel.

Cât despre bilanţul zilei de ieri, în care România a raportat un număr-record de infecții cu COVID-19, medicul Adrian Streinu-Cercel a afirmat: „Este foarte trist. Mi-as fi dorit sa fie altfel dar din pacate nu este. Impreuna cu colegii de la Ministerul Sanatatii s-a elaborat planul Alb, in care s-a stabilit cine intra in prima linie si cand.

Ne intereseaza cu ce forte din linia intai suntem la bataie. In momentul de fata reteaua de boli infectioase din Romania e in prima linie. In prima linie sunt infectionistii si pneumologii”, scrie cancan.ro.

