Creșterea de cazuri de coronavirus înregistrate în ultimele zile în România este pusă de unele persoane pe seama creșterii numărului de teste. Discuția a părut în perspectiva prelungirii stării de alert. Într-o postare publicată pe contul de Facebook, sociologul Mirel Palada explică de ce această evoluție a cazurilor nu este una făcută fără un fundament.

„Ipoteza catastrofic-conspirationala a unor prieteni de-ai nostri de-aici din bula noastra cum ca recent au crescut cazurile noi pentru simplul fapt ca au bagat nasoii mai multi carbuni in teste, fortind in mod artificial un numar mai mare de teste zilnice, doar ca sa gaseasca un numar mai mare de cazuri noi si astfel sa justifice prelungirea starii de urgenta, nu se verifica”, scrie Mirel Palada, care menționează că „Numarul de teste zilnice a crescut gradual de doua luni incoace si de cel putin trei saptamani se mentine la un nivel aproximativ asemanator cu cel din zilele astea. Concluzia: usoara crestere recenta a numarului de cazuri noi nu e un artefact din pix, din statistica dictatoriala, ci chiar are ceva in spate.

Sa nu ziceti ca nu v-am spus…

LATER EDIT: Uite si al doilea grafic, raport cazuri noi / teste zilnice.”

Sociologul a publicat și două grafice ale căror date arată astfel:

La nivel politic, cei de la PSD sunt opozanții prelungirii stării de alertă. Președintele Marcel Ciolacu a vorbit însă despre o reducere a numărului de teste efectuate.

„Cu cine se negociază? În acest moment, eu nu am nicio discuţie instituţională în ceea ce priveşte starea de alertă. Am transmis mesajele şi ce ne dorim noi din acea Hotărâre de Guvern”Nu că am suspiciuni, am certitudini. În momentul în care noi am anunţat că ne gândim dacă votăm sau nu prelungirea stării de alertă, deodată, la TV, a explodat numărul de îmbolnăviri. De ce au stopat-o pe doamna primar Gabriela Firea să mai testeze?”, a afirmat șeful interimar al Partidului Social Democrat.