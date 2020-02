Încă de la apariția primelor cazuri, oamenii de știință au semnalat pericolul care pândește omenirea.

De unde au știut că acest virus din familia coronavirus se va răspândi cu o rapiditate fabuloasă? Jurnalele medicale susțin că două criterii ale 2019-nCoV au atras atenția. Primul, proprietatea coronavirusurilor este de a se răspândi pe calea aerului foarte rapid și, doi, formula virusului care este una nemaivăzută. Cercetările actuale arată că acest coronavirus suferă mutații atunci când intră în organismul gazdă, ceea ce îngreunează extrem posibilitatea de a crea un vaccin.



Dar „începând cu începutul”, în luna decembrie, concomitent cu apariția primelor cazuri, Netflix a lansat un serial documentar despre „următoarea pandemie care va lovi populația globală”.

Urmărind acum episoadele, fiecare pas explicat de specialiștii consultați în documentar se confirmă. Concluzia finală este alarmată și dramatică: o astfel de pandemie ar putea ucide sute de milioane de oameni.

„Pandemie: cum să oprești răspândirea” (Pandemic: How to Prevent an Outbreak) – documentarul care prevestește o catastrofă

Noua formă de coronavirus ar fi apărut în decembrie, anul trecut, într-o piaţă din capitala provinciei Hubei, Wuhan. Cercetătorii au dovedit că acest virus provine de la lilieci, iar în China există mai multe preparate culinare produse din carne de liliac. Noul coronavirus este numit și „noua gripă”.

Medic urgentist:

„Chiar nu știu ce aș face în situația unei pandemii. Vom fi la coada ierarhiei în ceea ce privește resursele medicale. Spitalele din zonele cu populație mai mare vor primi primii medicamentele salvatoare. În micul nostru oraș va fi o situație dramatică. O să fim copleșiți.”, spune un medic urgentist la începutul documentarului, prezentând trista realitate în cazul în care o boală virală scapă de sub control.

„Virusul este localizat în păsări. Slujba mea mă duce în toată lumea și responsabiltatea mea este să previn răspândirea bolilor”, spune principalul personaj consultat în acest documentar, Dr. Denis Carroll, Directorul Agenției Internaționale de Dezvoltare și Amenințări Emergente din SUA. „Nu există în acest moment virus gripal mai periculos care circulă pe această planetă decât virusul gripei aviare din China . 60% dintre cei infectați mor.”, mai spune el. Din fericire, virusul H7N9 nu se transmite cu ușurință la om. „Are o rată mortală foarte mare, dar din fericire acest virus încă nu a ieșit din China. Dar s-ar putea întâmpla oricând”, prezintă documentarul.

„Literen H și N definesc caracterele virursului influenzae și arată cât de mortal este. Pandemiile de gripă și gripa de sezon sunt profund diferite. O pandemie de gripă va veni foarte probabil de la un animal. Fiind un virus nou și nemaiîntâlnit, oamenii nu au imunitate naturală la virusul nou provenit de la animale . Sistemul nostru imunitar nu va avea resursele necesare pentru a se lupta cu infecția, ceea ce înseamă că există posibilitatea să fie un virsu foarte mortal”, mai explică dr. Denis Carroll.

Din cauza circulației internaționale, pericolul este major pentru toată populația Globului

Exemplu de ce ar putea urma:

„Gripa spaniolă s-a răspândit la nivel mondial foarte rapid, chiar dacă în acele vremuri mișcarea populației era nesemnificativă. Au murit mai mulți oameni în cele 18 luni de epidemie decât în cele două războaie mondiale la un loc. Au murit în jur de 50 și 100 de milioane de oameni. În 1918, pe Pământ erau în jur de 1,8 miliarde de oameni. Azi sunt 7,8 miliarde de oameni. Dacă azi ar izbucni o epidemie similară, nu ar muri între 50 și 100 de milioane, ci miliarde”, se explică în „Pandemic: How to prevent an Outbreak”.

Gripa spaniolă este un tip de gripă care a apărut în timpul Primului Război Mondial, fiind, se pare, aceeași boală cu gripa aviară de astăzi. A ajuns în multe țări o dată cu întoarcerea soldaților de pe front, afectând în principal tinerii și având o rată de mortalitate ridicată care a omorât între 50 și 100 milioane de persoane din toată lumea, între 1918 și 1919. Se crede că a fost una dintre cele mai letale pandemii, după „Moartea neagră”, din istoria umanității. Multe dintre victime au fost persoane tinere și sănătoase, gripa spaniolă fiind total diferită de celelalte pandemii care au afectat copii, bătrâni și persoane cu sănătatea deja slăbită.

Boala a fost observată prima dată în Fort Riley, Kansas, Statele Unite la 11 martie 1918. Aliații din Primul război mondial au numit-o gripă spaniolă deoarece a primit mai multă atenție în presa spaniolă decât în restul Europei. Spania nu a fost implicată în conflict, iar presa nu era cenzurată ca în restul Europei. (sursă: Wikipedia)

În China, populația nu are dreptul să știe!



Un român plecat la muncă în China a povestit pentru EVZ situația reală: „Acest neo-comunism este înfiorător pentru un european. În primul rând, în jurnalele de știri nu se vorbește deloc despre acest virus. Nimic. Nicio știre. Tot ce știu chinezii din sursele lor de presă este că trebuie să stea în casă.”, spune românul. „Totul este în defavoarea oamenilor. Statul are amplasate camere de filmat la fiecare colț de stradă, e un BigBrother sinistru și permanent, însă nu-i supraveghează și pe cei care fac profit din această dramă. Prețurile alimentelor au explodat în magazine. Apoi există o criză a măștilor de protecție: în afara faptului că au devenit aberant de scumpe, s-a decretat regulă ca fiecare locuitor să primească maxim 2 pe zi. Piața neagră a înflorit, acum se cumpără măști pe sub mână.”

Întrebat de jurnaliștii EVZ dacă e reală situația din spitalele chineze, prezentată prin video-uri făcute de cadrele medicale care cer ajutor și în care se văd oameni morți pe holuri, românul spune că da: „Situația este dramatică, filmările sunt reale”.

OMS a somat Google și Facebook!

Informații despre coronavirus pot fi găsite pe Google numai din surse autorizate, cel puțin în primele pagini de căutări.

Decizia aparține Organizației Mondiale a Sănătății, care a cerut Google să declasifice sau chiar să șteargă referințele către site-uri cu informații false sau tendențioase. Aceeași practică funcționează în prezent și pe rețelele sociale Facebook sau Twitter.

