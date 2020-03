Despre ce este vorba? Băsescu subliniază că Iohannis nu instituie starea de urgență în criza Coronavirusului, atitudine care poate avea consecinţe nefaste în viitorul apropiat.

„România va trece printr-o epidemie, pentru că nu s-au luat măsurile necesare la început. Va fi o epidemie consistentă, dar ar fi bine să o ținem sub control.

Dacă s-a făcut o greșeală, e că președintele n-a decretat stare de urgență. ‘Până la urmă, această carantină este un abuz de nedescris asupra drepturilor fundamentale. Numai în situația de urgență, se poate renunța la parte din drepturile fundamentale.. Iar Iohannis n-a decretat stare de urgență”, a declarat Traian Băsescu la TVR 1.

Amintim că joi, 12 martie, actuala criză de Coronavirus a făcut-o pe Renate Weber, care ocupă funcţia de Avocat al Poporului, să-i ceară declararea stării de urgenţă preşedintelui Klaus Iohannis.

„Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de combatere a raspandirii virusului Covid – 19 solicita Presedintelui Romaniei sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului Romaniei sa o incuviinteze, in conformitate cu art. 93 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei. Nu punem in discutie oportunitatea masurilor luate pana acum, necesitatea restrangerii unor drepturi, dar acest lucru este obligatoriu sa se intample asa cum prevede legea fundamentala in cazul situatiilor exceptionale. Acestea sunt exigentele statului de drept, in care restrangerea unor drepturi si libertati nu poate fi facuta decat in conditiile art. 53 din Constitutia Romaniei.

Romania are legislatie in materie, respectiv O.U.G. nr. 1/1999, iar prevederile acestui act normativ trebuie respectate intocmai”, se arată în comunicatul de presă transmis de Avocatul Poporului

Stare de urgenţă în România. Ce înseamnă şi ce presupune conform Constituţiei

