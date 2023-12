Un hairstylist faimos, din România, a murit la 44 ani. Procurorii au demarat o anchetă

Cornel Mailat era divorțat și avea doi copii. Clienții și cunoștințele care îi apreciau munca au fost îndurerați de veste.

Viața lui Cornel Mailat

Cornel Mailat își începuse cariera la 17 ani, fiind instruit și îndrumat de stilistul Andre Cherson, campion european în anii 70.

Mailat era respectat de clienții și colegii săi de breaslă. Descoperea rapid stilul potrivit pentru fiecare persoană, după textura părului și forma chipului.

Ca proprietar al salonului de frumusețe JEF din Oradea, avea o clientelă selectă, cu personalități și vedete locale. Ca instructor la școala de stil „En Voge School of Style”, pregătea noi generații pentru cei care aveau chemare spre meseria de stilist.

Cauzele decesului lui Cornel Mailat

Parchetul de lângă Tribunalul Bihor a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele decesului.

Cornel Mailat ar fi consumat substanțe interzise, potrivit unor surse judiciare, deși autoritățile nu exclud o infracțiune.

Procurorul va coordona ancheta.

Clienții îi duc dorul

Potrivit eBihoreanul, fosta moderatoare TV Mihaela Bar, acum organizatoare de evenimente, a dedicat un mesaj pe Facebook:

„22 de ani, atat am petrecut împreună, cel puțin o dată pe săptămână. Ai fost unul din cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit…puțin prea bun pentru lumea asta. Am poze și povești cu tine pentru o viață. Am râs și am plâns în hohote împreună, am călătorit, am iubit, am cântat, ne-am rugat, am suferit… Mereu îți spuneam ca eu sting becul la tine, dar nu mă gândeam ca se va stinge atât de repede pentru tine… M-ai îmbrățișat și mi-ai spus ca s-ar putea să fie pentru ultima oară, ca niciodată nu se știe ce ne așteaptă… “Ceartă-mă Miha, ca numai de la tine accept”… asta îmi sună în cap non stop. Dar tu chiar știai că de drag ce-mi ești… Nu știu cum o să treacă zilele de vineri, atunci când plecam de la tine uitându-mă în toate vitrinele de incantata ce eram… Cand o să ne întâlnim iar, o să vin cu o decapotabilă și un CD cu muzică italiană. Până atunci, iartă-mă dacă n-am făcut destul… O să te port mereu în sufletul și în părul meu!„.