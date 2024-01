Cine îl amenință pe avocatul lui Cornel Dinicu: „Se pare că de la București deranjăm”

Cornel Dinicu rămâne fără unul dintre apărători. Avocatul Bogdan Aanei a luat decizia de a se retrage din caz, după ce ar fi primit o serie de amenințări, atât prin mesaje, cât și prin apeluri telefonice. Pe fondul acestor presiuni uriașe, spune el, renunță la dosar.

Cornel Dinicu rămâne fără un avocat

Bogdan Aanei a preluat cazul Ferma Dacilor imediat după tragedie. În perioada respectivă, acesta susținea că a fost demarată o expertiză pentru a se vedea dacă pensiunea a fost incendiată. Acesta i-a fost alături clientului lui pentru doar câteva săptămâni. Luni, 22 ianuarie, avocatul lui Cornel Dinicu a anunțat că se retrage din acest caz.

„Din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse persoane, nu știm încă. O să verificăm și noi de unde și în ce fel. Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului în acest dosar și am decis să mă retrag. ”, a precizat acesta.

Cine se află în spatele amenințărilor

Fostul apărător al patronului de la Ferma Dacilor susține că nu știe cine se află în spatele acestor amenințări și spune că se vor face verificări în acest sens. Cel care l-a reprezentat pe Cornel Dinicu în instanță a lăsat de înțeles că presiunile ar veni „de la București”.

„Au fost telefoane de amenințare și presiuni puse ca eu să mă retrag din acest dosar. Nu știu motivele, dar am găsit de bun augur să vă spun. Au fost de-a lungul acestor zile în care eu am fost în dosar și am încercat să-mi fac treaba, dar se pare că de la București deranjăm”, a adăugat avocatul Bogdan Aanei.

Cornel Dinicu, abandonat de doi avocați

Până în prezent, patronul de la Ferma Dacilor a rămas fără doi apărători. Cornel Dinicu și-a luat însă toate măsurile de precauție. Acesta mai are și alți avocați care să îl apere un instanță. Afaceristul a a fost dus în fața procurorilor în jurul prânzului. În fața judecătorilor, acesta a susținut ipoteza că focul ar fi fost pus de mână criminală.