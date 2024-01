Fiica jurnalistei Corina Drăgotescu, pe urmele mamei. Diana Drăgotescu face televiziune în România

Corina Drăgotescu este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România. Stabilită de mai mulți ani în Statele Unite, ea s-a retras din presa autohtonă. În schimb, fiica sa, Diana, a ales să facă o emisiune de televiziune, cu totul diferită de ceea ce făcea mama sa.

Corina Drăgotescu este urmată de fiica sa

Fiica cunoscutei jurnaliste a ales să urmeze o carieră în televiziune, în România. Ea realizează de doi ani emisiunea „Hype” pentru postul Euronews România. Este o pastilă despre lumea modei, cu totul altceva decât comentariile politice pe care le realiza Corina Drăgotescu.

Diana Drăgotescu a locuit și a studiat în Statele Unite vreme de 12 ani. Tot aici a avut și primele job-uri. A ales, însă, o carieră în mass-media din România. Aceasta deși Corina Drăgotescu și mare parte a familiei sale se află peste Ocean. În acest context, ea a vorbit despre începuturile sale în presa românească, dar și despre studiile pe care le-a urmat în Statele Unite.

„La 15 ani, părinţii mei m-au îndemnat să încep să studiez în SUA. Mama şi tata au ales universitatea, undeva lângă rudele noastre, în California. Şi aşa am început să iau cursuri – «English as a Second Language», pe care le-am terminat în trei luni. E o facultate care acceptă tineri sub 18 ani pentru anumite cursuri. Apoi, până am terminat liceul, în fiecare vară şi iarnă mergeam singură acolo ca să iau cursuri de facultate”, a povestit fiica jurnalistei Corina Drăgotescu.

Primul contact cu presa din România

Diana Drăgotescu a avut prima experiență cu presa din România în anul 2018, când a decis să lucreze pentru Antena 3. Aici, a povestit fiica jurnalistei Corina Drăgotescu, a descoperit ce înseamnă o redacție de știri.

„Am lucrat în Antena 3 la începutul anului 2018, ca redactor de ştiri pentru site. Antena căuta redactori pe Social, iar eu tocmai absolvisem facultatea. S-a format un colectiv minunat. Antena 3 este şi locul în care am descoperit, ca adult, dinamismul unei redacţii de ştiri. Acolo m-am reobişnuit cu textele în limba română, pentru că în facultate studiasem în engleză”, a povestit Diana Drăgotescu.

După colaborarea cu Antena s-a întors în Statele Unite, unde a prins-o pandemia de coronavirus. A avut un job acolo, la o companie IT, în domeniul vânzărilor. Dar a continuat să urmărească și locurile de muncă din presa românească, de care spune că îi era dor. Și, astfel, a descoperit Euronews, a povestit fiica jurnalistei Corina Drăgotescu.

„Urmăream joburi din televiziune/presă în România atunci când am văzut anunţul Euronews România. Am dat un concurs şi am venit o săptămână special din SUA pentru ultima fază a interviului. Apoi, am avut la dispoziţie două săptămâni ca să închid tot în America şi să mă mut la loc în România”, a mai povestit fiica jurnalistei pentru Pagina de Media.

Corina Drăgotescu își ajută fiica cu sfaturi

Diana a mai spus că emisiunea pe care o realizează, de cultură urbană, este cu totul diferită de ceea ce făcea mama sa, jurnalist politic. Cu toate acestea, recunoaște că a mai primit sfaturi despre cum trebuie să abordeze munca în televiziune.

„«Hype», emisiunea mea de acum, este despre cultura urbană, modă, artişti, iar mama a fost jurnalist politic, deci domeniile sunt la poluri complet opuse. Totuşi, m-a sfătuit de multe ori cum să vorbesc, cum să interpretez un text, cum să comunic cu privirea. Spunea că şi ea a învăţat asta de la Andrei Gheorghe, atunci când a intrat în televiziune. Îmi spune că televiziunea e imagine şi să mă concentrez, în principal, pe ea. Cele mai de preţ sfaturi primite de la mama, însă, sunt cele legate de cum să fiu eu ca om, ca femeie. Mai nou, şi ca soţie. Cel mai important de la ea am învăţat perseverenţa, tăria şi cum să gândesc pozitiv, lucruri care ţin de felul ei de a fi şi nu de meserie”, a mai spus Diana Drăgotescu.

Diana Drăgotescu despre emisiunea sa

Fiica jurnalistei Corina Drăgotescu a vorbit despre specificul emisiunii sale de televiziune. Ea a precizat că încearcă să se țină departe de zona mondenă și de cancan. Preferă să vorbească despre istoria modei, cultura urbană, artă etc.

„«Hype», aşa cum am precizat mai sus, este despre cultura urbană, modă, designeri, artă. Are un format curat, pe care îl ţin departe de zona mondenă sau cancan. Povestesc împreună cu invitaţii mei despre istoria modei, despre ultimele colecţii, istoria diferitelor perechi de sneakersi şi multe altele. Şi filmez în cele mai cool şi instagramabile locuri din Bucureşti. Pastila poate fi văzută marţi şi joi de la 09.50, iar emisiunea în fiecare sâmbătā, de la 12.30”, a mai relatat realizatoarea Euronews.

Ea a mai arătat că emisiunea implică o activitate destul de amplă, de la identificarea subiectului de discuție până la montaj.

„Realizez şi produc emisiunea sub îndrumarea lui Silviu Calangiu, care a venit acum aproape doi ani cu ideea acestei emisiuni. O singură ediţie implică mai multe etape: caut subiectul, mă informez, găsesc invitaţii, stabilesc filmările, scriu textele şi scriptul şi caut ilustraţie. Apoi, intru cu materialul în montaj. Deci fac treaba cap-coadă. Pot spune că „Hype” este ca şi copilul meu şi sunt responsabilă de creşterea lui sănătoasă”, a ținut să arate fiica jurnalistei Corina Drăgotescu.

Experiența în fashion

Diana Drăgotescu a vorbit și despre experiența sa în industria modei, care o ajută să realizeze emisiunea de pe Euronews. Fiica jurnalistei Corina Drăgotescu a povestit în ce consta activitatea pe care o desfășura în Statele Unite.