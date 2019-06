Corina Crețu, atac la Viorica Dăncilă: „O luăm mereu de la 0 cu o discuție absurdă și lansăm petarde”

Prim-ministrul României a fost contrat pe tema spitalelor regionale, care există pe hârtie, dar sunt total inexistente în realitate. Corina Crețu susține că banii există și au fost rezervați special de Uniunea Europeană, dar lipsa de voință a guvernanților români a făcut ca lucrările să fie însă la stadiul de proiect.





Comisarul European Corina Crețu i-a dat o replică tranșantă premierului Viorica Dăncilă în discuția referitoare la controversatul proiect al spitalelor regionale. Incluse în planul de guvernare și cu finanțare asigurată din fonduri europene, acestea au rămas încă la stadiul de proiect, lucru care, se pare, ar fi stârnit nemulțumire la Bruxelles.

„Am văzut şi eu poziția doamnei prim-ministru. Dânsa se referea la o discuție pe care, într-adevăr, am avut-o la Palatul Victoria în data de 18 februarie 2018. Deci la începutul mandatului său. După acea întâlnire am spus public că mă îngrijorează foarte tare stadiul întârziat al celor trei spitale regionale. Am discutat atunci diferitele posibilități. Din păcate, constat că o luăm mereu de la zero cu o discuție absurdă, pentru că am avut această discuție, după care în martie i-am trimis doamnei prim-ministru o scrisoare în care am întrebat-o, având în vedere variantele luate în calcul în discuție, care este decizia Guvernului României. Nu am primit răspuns la acea scrisoare, noi, Comisia Europeană. Am revenit cu încă o scrisoare în aprilie anul acesta. Este vorba de clarificări pe care Comisia Europeană le-a cerut de un an şi jumătate”, a explicat Crețu într-o conferință de presă.

Comisarul European susține că poziția Vioricăi Dăncilă, care a declarat că fondurile disponibile momentan au fost folosite doar pentru strângerea documentației, este în contradicție cu viziunea reprezentanților UE pe acest subiect. „Am aflat din presă de la doamna prim-ministru că se folosesc acești bani doar pentru documentație, urmând ca construcția efectivă să fie făcută în perioada următoare. Precizez că noi, oficial, la Comisia Europeană, nu am fost notificați în legătură cu această decizie şi nu suntem confortabili cu faptul ca banii alocați să fie distribuiți doar pentru documentație. Am fi vrut să vedem şi o implementare efectivă”, a spus vădit iritată Crețu.

Practic, situația rămâne în aer, iar cei responsabili, spune Corina Crețu, sunt guvernanții, care nu au întreprins cele necesare pentru ca proiectul spitalelor regionale să fie demarat și la nivelul lucrărilor. „Ce este cert este că spitalele nu există. În opinia noastră ar fi putut fi făcut măcar unul dintre ele dacă guvernele din ultimii ani ar fi avut voința politică să facă acest lucru. Aceasta este realitatea. Avem bani gratis de spitale de la Uniunea Europeană şi nu îi folosim, motiv pentru care românii sunt privați de îngrijire de calitate şi în loc să folosim banii primiți lansăm tot felul de petarde inutile”, a concluzionat Crețu.

