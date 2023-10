Corina Chiriac la 74 de ani. O viață de artistă, trăită mai bine de jumătate de secol pe scenă 

Corina Chiriac a împlinit pe 26 octombrie 74 de ani. O viață de artistă, trăită mai bine de jumătate de secol pe scenă sau între două spectacole. Marea doamnă a muzicii ușoare românești a adunat de-a lungul anilor, o tolbă plină cu amintiri legate de ziua sa de naștere, iar o parte dintre acestea le-a rememorat.

Corina Chiriac: mereu pe drumuri de ziua mea

„Fiind artistă, mai mereu pe drumuri, se nimerea să avem contracte când era ziua mea. Mari petreceri nu se puteau face, pentru că ori eram între două concerte, ori între două drumuri. Întotdeauana, turneele începeau toamna, pentru că în decembrie era prea frig în sălile de spectacol. Și se reluau în martie, când se mai încălzea. Erau organizate de Agenția de impresariat ARIA a Ministerului Culturii și se întâmpla ca ziua mea să cadă, de exemplu, joia, cum a fost și ieri. Ori noi aveam spectacole, câte două pe zi. Eram de obicei cu Mirabela, cu Angela, cu Dan Spătaru, cu Anda Călugăreanu, cu trupa Savoy.

Un spectacol ținea peste două ore, primul începea la ora 17.00. Terminam la ora 22.00, apoi ajungeam la hotel. Restaurantele erau închise, așa erau vremurile. Deci de obicei petreceam acolo, în cabina de la Casa de Cultură. De băuturi nu se punea problema, nici vorbă. Acolo aveam un pateu, o felie de pâine… E greu de povestit despre o epocă pe care cei tineri nu au trăit-o. Dar nu era așa rău pentru noi, care nu aveam alt termen de comparație. Deci de multe ori eram în turneu”.

30 de pahare cu șampanie în spatele scenei

„Țin minte că odată eram în Bulgaria. Înainte de revoluție, exista un schimb cultural între țările socialiste, „vecine și prietene”, așa era termenul vremii. În străinătate, se făcea un singur spectacol, care ținea mai mult, pentru că erau vreo 40 de artiști, care erau grupați. La acel eveniment, spectatorii au fost întâmpinați cu pahare de șampanie. Eu am reușit să aranjez cu organizatorii turneului să aducă și în spatele scenei 30 de pahare și le-am oferit colegilor. Când mi-a venit rândul, orchestra mi-a cântat La mulți ani și sala m-a aplaudat. Acesta a fost un gen de aniversare pe scenă, ce mi s-a întâmplat de-a lungul carierei”, ne-a povestit Corina Chiriac.

Într-un turneu, Corina Chiriac a rămas fără rochiile de scenă

Aniversarea din Cuba, de la împlinirea vârstei de 28 de ani, ne spune artista, nu o va uita niciodată. În același timp, turneul din Cuba de la acea vreme a fost unul cu peripeții, pentru solistă. Valiza acesteia s-a rătăcit la aeroport, motiv pentru care Corina Chiriac a fost nevoită să împrumute rochiile de scenă de la o artistă cubaneză:

„Cea mai frumoasă zi de naștere pe care mi-o aduc aminte și nu o să o uit niciodată a fost în Cuba. M-a ajutat Dumnezeu să ajung în Cuba de trei ori, în schimburi culturale, cu drumul și hotelul plătite. Și ni se dădea o diurnă. Dar să pleci în Cuba, pe gratis, chiar dacă nu câștigai bani, mie mi se părea senzațional.

În Cuba, la finele anilor 70 nici nu-ți trebuiau foarte mulți bani pentru că nu aveai ce cumpăra. Era o sărăcie lucie. Existau doar niște târguri unde lumea venea cu pești uscați, cu fructe, cu câte o bluză tricotată la andrele. Noi primeam niște vouchere, așa eram plătiți, nu în bani. Ne dădeau niște bonuri, pe care le prezentai la restaurant”.

Deplasarea cu peripeții

„A fost o deplasare cu peripeții, prin 1978. Fusesem deja o dată, avusesem succes. Și m-au chemat din nou. Turneele țineau trei luni, ceea ce era perfect pentru noi. În Cuba era splendid. Turneele erau nu numai la Havana, iar orașele erau la mal de mare. Marea Caraibelor superbă. Seara cântam. Rămâneam la scenă uneori și după ce se termina spectacolul. La această a doua plecare a mea, valiza mea cu rochiile de scenă și cel mai important, cu partiturile muzicale, mi s-a rătăcit. Eu eram îmbrăcată în niște pantaloni albi și o bluziță. Am ajuns la Havana, valiza mea nicăieri. Eu a doua zi aveam spectacol. Am ajuns la repetiție, unde ne îmbrăcam de scenă.

Organizatorii știau ce s-a întâmplat. Și au vorbit cu o solistă, o cubaneză mulatră splendidă, de mare succes atunci, care mi-a adus de împrumut două rochii să le probez. Toate eram tinere, slabe, mi s-a potrivit foarte bine. Am ales o rochie superbă, neagră, cu ștrasuri, spatele gol. Ceva de Hollywood. A fost penibil pe moment, vă dati seama, dar rochia aceea a fost splendidă. Când am urcat pe scenă, am lăudat-o pe fata asta că m-a ajutat. Și am cântat coveruri internaționaole.

Pentru mine a fost o bucurie, pentru că trebuia altfel să cântăm repertoriul aprobat din țară. Așa se proceda pe atunci, era o formalitate, se făcea o audiție, membrii comisiei se uitau pe piesele propuse de mine și se aprobau cântecele. Eu neavând partiturile, am cântat piese străine, ce erau la modă. Și am avut mare succes. Era cu o zi înainte de aniversarea mea. M-au serbat, s-a ridicat sala în picioare.

După vreo două săptămâni a venit și valiza. Dar lucrurile au decurs bine, am avut succes”.

„Să ai șansa să te serbezi pe gratis la Marea Caraibelor mi se pare fabulos”

Aflată în Cuba, unde devenise deja o artistă foarte apreciată, Corina și-a exprimat dorința ca de ziua sa de naștere să meargă la Varadero, în stațiunea în care pe vremea dinainte de Fidel Castro, milionarii lumii aveau case de vacanță, pentru a face o baie în Marea Caraibelor. Organizatorii i-au îndeplinit-o, în ciuda eforturilor pe care le-au făcut:

„A doua zi era ziua mea de naștere. Prin translatoarea mea i-am rugat pe organizatori să îmi pună la dispoziție o mașină. Și le-am zis… Eu de ziua mea, am o rugăminte, să mă duceți la Varadero. Mai fusesem acolo la primul turneu.

Fiind sfârșit de octombrie, pentru ei era deja toamnă târzie, așa că nu era nimeni pe plajă. Dimineața m-au dus, am făcut o baie în Marea Caraibelor. Ce păcat că nu aveam atunci aparate de fotografiat. Seara am mai avut un spectacol.

Aceasta este una dintre cele mai frumoase zile de naștere pe care le-am petrecut, ca originalitate, ca locație, ca vârstă, ca tot. Plus faptul că organizatorii și-au făcut timp și economii… Să mă ducă pe mine dus-întors vreo 60 de kilometri, doar ca să fac baie în mare, era un efort, un cadou al lor ca să-mi facă această plăcere. Aveam vreo 28 de ani. Să ai șansa să te serbezi pe gratis la Marea Caraibelor, să fii și tânăr, sănătos, și să ai și succes, mi se pare fabulos. De aceea am și scris o carte intitulată Minuni trăite care din fericire are succes. Să vreau astăzi să fac treaba asta, nu știu câte mii de euro m-ar costa”.

Corina Chiriac, aniversare restrânsă

Corina Chiriac nu ne-a ascuns nici faptul că de-a lungul carierei sale niciodată nu a considerat că ziua sa de naștere e mai importantă decât un premiu luat la un festival.

„Atunci nu se punea problema să dai o masă la restaurant. Ca femeie, singură, necăsătorită, nu era în vremea epocii. Ar fi fost ciudat. Atunci de obicei ne întâlneam acasă…Nu era ceva extraordinar să fie ziua mea. Probabil și că 50 de ani am fost pe drumuri și am avut succes, nu am considerat că ziua mea e mai importantă decât un premiu luat la un festival”, a completat artista.

Altfel, Corina Chiriac și-a serbat ieri ziua fără prea mare fast, doar în compania câtorva prietene. Ea intenționează ca abia la anul, când va face o cifră rotundă, să organizeze ceva special:

„Anul acesta m-am văzut cu trei prietene. Am mâncat o felie de tort și atât. Poate la anul, când împlinesc o sumă rotundă, e posibil să dau un spectacol sau să fac un eveniment. Dar anul acesta nu s-a întâmplat nimic”.

Cel mai frumos cadou primit a Corinei Chiriac

În ceea ce privește cel mai frumos cadou, acesta l-a primit de la mama sa, atunci când a împlinit 50 de ani:

„Cel mai frumos cadou din viața mea l-am primit de la mama, Dumnezeu să o ierte. Când am împlinit 50 de ani, a aranjat cu cineva să-mi aducă 50 de trandafiri. Și pentru că nu aveam unde să-i aranjăm în vaze, i-am pus în cada de baie. Un moment de mare emoție pentru mine”.

Florile primite ajung la biserică

Și-n prezent, Corina Chiriac primește zeci de buchete de flori. De ani de zile, acestea au o destinație cu totul specială.

„Eu absolut întotdeauna, florile pe care le primesc le duc la biserică, la mănăstiri, la Destinatar, i le dau lui Dumnezeu și din partea mea și din partea celor care mi le-au oferit. Florile de la mama au fost duse la Mitropolie. A fost o zi splendidă atunci”, ne-a mai spus artista, potrivit cancan.ro.