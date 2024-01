Coreea de Sud. Liderul opoziției, înjunghiat în gât. Video

Liderul opoziției din Coreea de Sud a fost înjunghiat direct în gât, în timp ce stătea de vorbă cu reporterii, în timpul vizitei la şantierul de construcţie a noului aeroport Gadeokdo.

Lee Jae-myung a fost transportat la spital la 20 de minute după atac, conștient. Mai multe imagini cu el acoperindu-și rana cu o batistă au fost publicate.

Înregistrările video ale atacului, distribuite pe platformele sociale, ilustrează momentul în care Lee se prăbușește mai întâi în mulțime și apoi la sol, în timp ce mai mulți indivizi încearcă să imobilizeze atacatorul.

Imaginile ulterioare incidentului îl prezintă întins pe jos, cu ochii închiși, în timp ce cineva îi aplică o batistă pe partea laterală a gâtului.

