Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre Marea Japoniei. Armata sud-coreeană se teme de un test nuclear

Coreea de Nord a lansat vineri, 28 octombrie, o rachetă balistică neidentificată spre Marea Japoniei, a anunțat Statul Major de interne sud-coreean (JCS). Totuși, nu au fost oferite alte detalii. Rachetele au fost lansate din provincia Kangwon, în estul țării, între orele 11:59 și 12:18, ora locală.

Acest tir intervine la puțin timp după o întrevedere între miniștrii adjuncți ai afacerilor externe american, nipon și sud-coreean. Cei trei au fost de acord să își întărească operațiunile de descurajare în regiune. „Am convenit să ne întărim cooperarea (…) pentru ca Phenianul să pună imediat capăt imediat activităţilor sale ilegale şi să reia negocierile pentru denuclearizare”, a declarat în timpul acestei întrevederi sud-coreeanul Cho Hyun-dong. Mai mult decât atât, el a mai adăugat că „Cele trei ţări au convenit asupra necesităţi unui răspuns de o forţă fără precedent în cazul în care Coreea de Nord va întreprinde al şaptelea său test nuclear”.

Coreea de Sud și SUA au bănuit testele nucleare

Coreea de Sud şi SUA au avertizat de mai multe ori că Phenianul ar putea fi pe punctul de a realiza un nou test nuclear. Acesta s-ar produce pentru prima dată după 2017. Bănuielile celor două țări au venit în contextul în care Coreea de Nord a lansat o serie de tiruri cu rachete balistice în ultimele săptămâni.

O rachetă a survolat Japonia luna trecută, iar Coreea de Nord a afirmat apoi că a efectuat exerciții nucleare tactice. „Toate aceste comportamente sunt periculoase şi profund destabilizatoare”, a avertizat secretarul de stat adjunct american Wendy Sherman. În plus, el a sfătuit Coreea de Nord să nu lanseze noi provocări. Coreea de Nord a întreprins, marți, 25 octombrie, circa 240 de tiruri. JCS a descris acest gest drept „încălcare manifestă” a acordului din 2018. Acest acord a stabilit „o zonă maritimă tampon” menită să prevină tensiunile.

Cu toate acestea, armata americană a anunțat că este la curent cu lansarea nord-coreeană. În plus, reprezentanții instituției au adăugat că „nu reprezintă o amenințare imediată la adresa personalului sau teritoriului SUA, sau a aliaților”. Lansarea de vineri este cea de-a 28-a de acest tip din Coreea de Nord din acest an. Evenimentul are loc în timp ce Coreea de Sud încheie un amplu exercițiu militar.