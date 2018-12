Copos dă târcoale Rapidului

Fostul patron al trupei din Grant a revenit în peisajul echipei FC Rapid 1923. A fost la petrecerea „alb-vișiniilor” de fi nal de an și a cedat baza ProRapid către Primăria Sectorului 1. Edilul Dan Tudorache a exultat: „Mulțumesc că vii și să te implici să ajuți Rapidul”.





Jucătorii Rapidului au fost prezenți, ieri, la Primăria Sectorului 1 din Capitală, unde edilul Dan Tudorache i-a întâmpinat pentru petrecerea de final de an. Dar, la sărbătoare a luat parte și George Copos, fostul patron al „Farmecului vieții”.

Sub patronajul lui Copos (1993-2013), „alb-vișiniii” au cucerit două titluri în Liga I (1999, 2003), 4 Cupe ale României (1998, 2002, 2006 şi 2007) şi 4 Supercupe ale României (1999, 2002, 2003 şi 2007), la care se adaugă istoricul parcurs în cupele europene, atingând faza sferturilor de finală ale Cupei UEFA în 2006. Însă, tot Copos este și omul care a îngropat trupa giuleșteană, obligând-o să intre în insolvebnță.

„Primul pas pe care îl face către echipă”

Ieri, fostul finanțator din Grant a cedat către Primăria lui Dan Tudorache celebra bază ProRapid, al cărei teren a fost preluat de ANAF din cauza datoriilor imense la buget. La serbare, edilul Sectorului 1 a exultat în prezența lui omului de afaceri. „O să ajungă la Primăria Sectorului 1 acea bază. În acest moment se face cadastrul, pentru că atunci când noi o vom primi în administrare, va trebui să o primim cu cadastrul existent. Sper să putem investi în ea și să o punem la dispoziția dumneavoastră și a copiilor din Sectorul 1 care doresc să facă un sport de performanță. Îi mulţumesc pe această cale unuia dintre colaboratorii mai vechi ai Rapidului, sau sponsor sau patron. În momentul de faţă este primul pas pe care îl face către Rapid. Dânsul a venit și a oferit cadouri jucătorilor primei echipe, a fost dorința dânsului. Nu e vorba despre prime, sunt cadouri de final de an pe care dânsul a dorit să le ofere jucătorilor care azi se află pe primul loc în Liga a IIIa. Îți mulțumesc, George Copos, că începi să vii și să te implici la Rapid”, a declarat Dan Tudorache, potrivit Telekom Sport.

„Nu mă voi întoarce niciodată”

După ce a surprins pe toată lumea cu apariția sa la serbarea de final de an a Rapidului, George Copos a declarat că, la acest moment, nu ia în calcul revenirea în Grant. „Am fost la petrecerea de final de an a Rapidului, dar nici vorbă să mă întorc la Rapid. Știu că primarul mi-a urat bun venit, dar nu mă voi întoarce niciodată. Am fost la Rapid doar pentru a da niște cadouri, pentru că Rapid rămâne farmecul vieții și va rămâne mereu în sufletul meu. Vreau să vă spun că dacă nu era primarul Dan Tudorache, Rapidul poate nu mai exista deloc, nici măcar în Liga a III-a. Eu, categoric nu mă voi mai întoarce niciodată, dar Rapidul va rămâne în sufletul meu”, a declarat Copos, pentru news.ro.

