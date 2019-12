Lansat în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, premiat cu Ursul de Argint – Premiul Alfred Bauer pentru noi perspective în arta cinematografiei, dublu nominalizat la European Film Awards pentru Cel mai bun film și Cea mai bună actriță în rol principal – Helena Zengel, propunerea Germaniei la Premiile Oscar și succes de public în țara de origine (peste 500,000 de spectatori), Copilul-problemă aduce pe marile ecrane povestea lui Benni, o fetiță de 9 ani care încearcă cu disperare să găsească iubirea. Însă energia ei nestăvilită îi aduce pe toți cei din jur la capătul puterilor.

„Motivația mea când am făcut acest film a fost să îi sensibilizez pe oameni la copii precum Benni. De când am cunoscut primul meu “copil problemă”, am știu că trebuie să scriu o poveste despre unul. Violența copiilor este un strigăt de ajutor. Întotdeauna.” – Nora Fingscheidt, regizoare.

Teama de propria fiică

E mică, dar periculoasă. Oriunde ajunge Benni, este dată afară în scurt timp. Fetița sălbatică de 9 ani a devenit ceea ce serviciile sociale numesc “copil problemă”. Și cu siguranță nu are de gând să se schimbe, pentru că are un singur țel: să se întoarcă acasă la mama ei. Însă Bianca se teme de propria fiică. Doamna Bafané de la protecția copilului caută o soluție pentru ea. Micha, un psiholog specializat în management-ul agresivităţi, propune o abordare diferită. Va reuși acolo unde toți celalți au eșuat?

Printr-o abordare extrem de autentică, Nora Fingscheidt, aflată pentru prima dată în rolul de regizor de lungmetraj, transcende un studiu psihologic și pune în scenă un film vibrant, visceral și emoționant, creând niște prestații actoricești de excepție:

Helena Zengel s-a născut în 2008 la Berlin. În ciuda vârstei, a apărut deja în mai multe filme, jucând, printre altele, rolul principal în drama lui Mascha Schilinski Dark Blue Girl, proiectat la Berlinale în 2018. A apărut de asemnea în scurt metrajul premiat al lui Simon Ostermann – Route B96, în Looping de Leonie Krippendorf și în Baby Bichka de Anna Maria Roznovska. Momentan, filmează alături de Tom Hanks la News Of the World, adaptarea romanului lui Paulette Jiles regizată de Paul Greengrass.

Avanpremieră la TIFF

Albrecht Schuch, născut în 1985 în Jena, este unul dintre cei mai activi actori germani ai momentului. A jucat în numeroase teatre, printre care și Jena, Leipzig, Vienna și Berlin. A apărut în producții de film și televiziune, a fost fost premiat pentru Cel mai bun actor de comedie TV, Cel mai bun actor de serial polițist, a câștigat un premiu Grimme pentru potretizarea unui terorist de dreapta și a primit Premiul Academiei Germane pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru drama lui Kilian Riedhoff, Gladbeck. Cu Helena Zengel se mai întâlnise pe platourile de la Route B96.

„Helena s-a implicat în procesul de selecția a actorilor, până la cel mai mic rol secundar. Astfel toată lumea a cunoscut-o și a interacționat cu ea în timpul audițiilor. Și are o personalitate puternică, așa că trebuie să îi ții piept ca partener de platou.”, spune Nora Fingscheidt despre casting.

„Pe parcursul filmărilor, aceasta a fost o mare provocare pentru toată lumea implicată – să vadă perspectiva copilului, să rămână la acel nivel, să îi permită să aibă reacții spontante și să le urmărească.” – Peter Hartwig, producător.

Din 6 decembrie, în România

În România, Copilul-problemă a rulat în avanpremieră în competiția TIFF 2019, unde, în urma votului spectatorilor, a primit Premiul Publicului. La București a fost prezentat în avanpremieră în cadrul Zilelor Filmului German în două proiecții, ambele sold-out. De vineri, 6 decembrie, Copilul-problemă va rula în 32 de cinematografe din 22 de orașe din România: București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Botoșani, Pitești, Suceava, Târgu Mureș, Bistrița, Brăila, Satu Mare, Bârlad, Gura Humorului, Odobești, Onești, Sfântul Gheorghe, Slatina, Slobozia, Vaslui.

Nora Fingscheidt s-a născut în Braunschweig în 1983 și și-a petrecut copilăria în Germania și Argentina. A studiat regia la Academia de Film Baden-Württemberg din Berlin. Filmul de absolvire, documentarul Without this World, despre o sectă de menoniți din Argentina, a câștigat premiile Max Ophüls Prize și First Steps Award în 2017. Filmul ei de debut, Copilul-problemă (Systemsprenger), are deja peste 30 de premii și nominalizări la festivaluri internaționale.

