Viața unei familii care a avut puterea să creadă că își poate salva fiul din ghearele unui destin groaznic. Singurul copil român vindecat de o boală care face ravagii

Damian Nedescu este unul din părinții ai cărui fiu, Radu, a fost diagnosticat cu autism infantil (cea mai gravă formă de TSA) pe când avea doi ani şi jumătate. Se întâmpla în anul 2001. Acum Radu Nedescu studiază fi losofi a la cea mai prestigioasă universitate europeană, conform topului Reuters al celor mai inovative 100 universități europene, KU Leuven din Belgia.





Autismul este o afecţiune considerată drept una dintre cele mai frecvente dizabilități de dezvoltare, mai frecventă decât cancerul, diabetul şi sindromul Down. Statisticile internaţionale ne arată că 1 din 59 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creştere continuă a numărului acestora. Este o tulburare de origine neurobiologică ce afectează copilul până la vârstă de 3 ani. Până la această vârstă deficienţele sunt evidente şi poate fi stabilit un diagnostic. Autismul nu este o boală, ci o dizabilitate.

Golgota sistemului românesc de sănătate

Loviți de nemilosul diagnostic, părinții lui Radu nu s-au resemnat, ci au pornit în căutarea unei soluții. „După ce am studiat tot ceea ce era publicat la vremea aceea despre autism, am început să încercăm să înțelegem ceea ce ne lovise. Am întrebat în stânga şi în dreapta, am vrut să confirmăm diagnosticul (cu speranţa intimă că-l vom infirma), să vedem ce se poate face. Vreo doi ani am ţinut-o aşa. Medici, psihologi, profesori universitari, biserici, vrăjitoare, bioenergeticieni, medicamente, diete, terapii alternative de toate felurile. Cel mai direct a fost un medic psihiatru de la o clinică privată: „nu aveţi ce face! Autismul e o dizabilitate pe viaţă şi aşa cum îl vedeţi acum, la 3 ani, aşa o să fie şi la 18. Mai bine la 18 ani încercaţi să-i schimbaţi diagnosticul în schizofrenie, îl internaţi şi vă vedeţi de viaţă”. De fapt, cam toate “sugestiile” medicilor şi ale specialiştilor au fost broderii pe aceeași direcţie. Zero şanse”, a declarat Damian Nedescu pentru Evenimentul zilei.

În America, în căutarea salvării

„La un moment dat, am realizat că nici în România, nici în Europa, nimeni nu ne dă nicio şansă. Într-o primăvară, când Radu avea vreo 4 ani, ne-am urcat în avion şi ne-am oprit la New York. Acolo am început să săpăm, să vedem ce se întâmplă în domeniul ăsta pe tărâmul american. Am început să luăm metodic toate studiile în domeniu şi orice ne-ar fi oferit o şansă, fie ea cât de mică. Aşa am aflat de nişte studii ale unui mic grup de specialişti din Los Angeles care publicase în 1987 un prim studiu şi apoi, în 1999, nişte replici la primul studiu care arătau că au reuşit să aibă un procent de 47% copii recuperaţi cu o intervenţie dintr-o ştiinţă relativ nouă, analiza comportamentală aplicată (ABA). A fost prima oară când am citit un studiu în care scria negru pe alb că nişte copii autiști se recuperaseră. Nu testimoniale ale unor părinţi, nu marketing. Studii. Bazate pe date”, ne-a povestit tatăl lui Radu. „Ne-am apucat să cumpărăm cărţi legate de ABA, să dăm emailuri la UCLA (universitatea din Los Angeles), unde există un departament de analiză comportamentală şi unde cel care condusese studiul era şeful departamentului. Aşa am ajuns să ne întoarcem cu două valize mari de cărţi despre ABA. Nu doar despre ABA legată de autism, ci despre ABA, ştiinţa care se ocupă, încă din anii ‘50, de studiul comportamentului uman, începând cu omul de ştiinţă BF Skinner, cu aplicaţii în domenii diverse. Din aceasta, profesorul Lovaas, la UCLA, a dezvoltat o aplicaţie pentru copii cu autism, pe care a folosit-o într-un studiu care a durat câţiva ani şi ale cărui rezultate le-a dat publicităţii în anul 1987. Apoi, în următorii vreo 15-16 ani, mai multe institute şi centre de peste tot din lume le-au replicat ca studii, reuşind aceleaşi rezultate: 47% copii recuperaţi cu o medie de 40 ore pe săptămâna de lucru în intervenţie, în câţiva ani. I-am scris lui Lovaas şi l-am rugat să ne trimită unul din masteranzii lui să ne explice şi nouă exact cum se face”, își aduce aminte Damian. De aici, aventura salvării lui Radu se mută înapoi în România.

Echipa care a învățat cum să lupte cu autismul

De fapt, acum începe cu adevărat lupta celor doi părinți cu simptomele care îl țineau încătușat pe fiul lor: „După ce am ajuns înapoi la Bucureşti, am vorbit de câteva ori la telefon cu Lovaas şi, până la urmă, mi-a dat numărul de telefon al uneia din fostele lui asistente, care-și făcuse doctoratul la vremea primului studiu şi care între timp se mutase la Londra şi înființase împreună cu un alt profesor universitar şi doctor în ABA, o organizaţie de specialitate. Până la urmă, la insistenţele mele, au acceptat să ne trimită un consultant la Bucureşti. Între timp noi am angajat o echipă de vreo 7 oameni care, deşi terminaseră psihologia sau medicina, nu profesaseră niciodată şi aveau zero experienţă în domeniu. Prin urmare toţi, inclusiv eu şi Cristina, mama lui Radu, neam apucat să învăţăm ce înseamnă ABA şi ce inseamna intervenţia comportamentală la copii cu autism. Apoi a venit şi consultantul de la Londra, Liz Shew, şi am început aventura care s-a concretizat în recuperarea lui Radu. La 5 ani, când a început intervenţia, copilul nostru ştia un cuvânt (vacă, învăţat cu vreo lună înainte şi cu care denumea orice arăta a animal şi se mişca), avea zero limbaj receptiv (adică nu înţelegea nimic din ceea ce se vorbea cu el) nu se îmbrăca și nici dezbrăca singur, nu mânca singur, nu ştia să-şi comunice nevoile, purta pampers, mergea pe vârfuri şi flutura mâinile, neavând niciun interes pentru jucării sau altceva, plăcerile lui fiind fie de a învârti roţile la maşinuțe, fie a închide şi deschide uşi, fie a alinia aceleași maşinuţe”, ne spune tatăl lui Radu.

Doi ani dedicați numai lui Radu

„Au urmat vreo doi ani de intervenţie directă asupra lui Radu. Doi ani în care toţi am învăţat şi aplicat tot ceea ce învăţam cu o zi înainte. Monitorizam copilul 24/24, 7/7. Doi ani. Nu a existat, din clipa aceea, niciun moment în care Radu să fie singur. Mereu era cu cel puţin doi din membrii echipei. De fapt, mai precis, în primul an, întreaga echipă (inclusiv noi, părinții) începeam intervenţia la 7 dimineaţa (toţi fiind prezenţi la noi acasă) şi terminam seara târziu. Radu se juca, căci pentru el era joacă, iar cu el erau tot timpul doi terapeuţi care îl învăţau ceva, dinainte stabilit, folosind tehnicile din ABA. Noi toţi, ceilalţi, eram în faţa unui monitor, într-o altă cameră, şi urmăream intervenția. Apoi, la fiecare două ore, o altă echipă de doi terapeuţi o înlocuia pe cea care lucrase până atunci. În casă, în parc apoi, în curte, pe stradă, în mall. Trăiam şi respiram ABA. Toţi din echipă”, ne povestește Damian. Acum Radu e un student ca oricare altul, învață filosofia, în limba engleză, la prestigioasa universitate belgiană KU Leuven şi trăiește singur, într-un cămin de studenţi, la 2000 de kilometri de casă. Dar părinții lui Radu s-au gândit și la alții. „După ce l-am recuperat pe Radu, la sfârşitul a doi ani intenşi, am aranjat ca unul din terapeuţii lui Radu, cel mai bun şi de viitor, să plece să se specializeze în ABA la Londra. Alina Bobârnac. Odată ajunsă, a fost angajată la UKYAP şi a lucrat acolo în ultimul an de studiu clinic bazat pe o replică a primului studiu al lui Lovaas. Ba mai mult, a devenit cel mai tânăr şi cel mai rapid analist comportamental/coordonator care a ajuns vreodată într-o poziţie de conducere în cadrul organizaţiei. Tot acolo şi-a definitivat studiile de master şi a obţinut acreditarea BCBA (acreditare oferită de consiliul internaţional care supraveghează domeniul analizei comportamental aplicate, peste tot în lume)”.

Tenacitatea care dă roade

O mare bătălie se câștigase, dar părinții lui Radu au înțeles că războiul de abia începuse. „Odată cu recuperarea lui Radu, noi am realizat că am avut un fabulos noroc. Acela că determinarea, expertiza în management şi situaţia financiară ne-au pus în poziţia să facem ceva ce, teoretic, era imposibil. Nu doar în România, ci, la vremea aceea (anii 2003-2005), cam oriunde în Europa. Ce şansă avea însă un părinte oarecare? Autismul nu decide în funcţie de situaţia financiară sau expertiză . Prin urmare am iniţiat atunci, în 2004, împreună cu Cristina Nedescu, „Proiectul pilot pentru ajutorarea copiilor cu autism”. Proiect care a condus la fondarea Centrului Horia Motoi - sub managementul Cristinei Nedescu - centru în care este implementată intervenţia ABA pentru copii cu autism. La rândul ei, odată întoarsă în România, Alina Bobârnac (foto) a fondat centrul New Odyssey, unde, începând din 2012, a obţinut rezultate spectaculoase în ceea ce priveşte recuperarea unor copii cu TSA cu ajutorul intervenţiei ABA. De asemenea, toţi împreună, prin intermediul centrului Horia Motoi, am adus în România, în 2010, pentru prima oară, un curs postuniversitar acreditat de bacb.com pentru crearea specialiştilor în ABA. Între timp cursul a rămas în România prin intermediul Universităţii Clemson şi în prezent Alina Bobârnac e unul din lectori”.

Părinții-terapeuți, următorul pas

