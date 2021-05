Minorul, în vârstă de 12 ani, a suferit un accident pe o pârtie de schi și a fost transportat cu un elicopter la spital, iar nota de plată a ajuns la 5.000 de euro. Pentru a recupera această datorie, organizația Christophorus Flugrettungsverein, care asigură servicii de ambulanță în Austria, a deschis un proces la Judecătoria din Sighișoara. Organizația l-a chemat în judecată pe băiat, prin tatăl acestuia.

Accidentul s-a petrecut în urmă cu doi ani, în ianuarie 2019, pe o pârtie din Austria. A fost nevoie de intervenția unui elicopter medical pentru ca băiatul să fie transportat, pentru îngrijiri, la spital. Iar după patru zile, a fost emisă și factura cu costurile serviciilor. Suma solicitată este de 4.536 de euro.

Pentru că factura nu a fost plătită în timpul stabilit, s-au acumulat penalități de întârziere, iar suma datorată s-a mărit. Avocaţii angajaţi de asociaţia austriacă susțin că au încercat în mai multe rânduri să recupereze banii, însă aceste încercări nu au avut succes. În martie 2021, organizația au intentat proces, în România, cerând judecătorilor să-l oblige pe copil, mai exact pe tatăl acestuia să plătească plătească 4.536 de euro, contravaloarea facturii, 566 de euro dobânzi și penalități precum și 992 de euro cheltuieli de judecată.

Judecătorii au respins acțiunea

Judecătoria Sighişoara a respins cererea asociaţiei austriece arătând că pârâtul are 12 ani, iar potrivit art. 41 C. civ., doar după 14 ani, un minor are capacitate de exercițiu restrânsă.

„Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, actele de conservare şi actele de dispoziţii de mică valoare cu caracter urgent şi care se execută la momentul încheierii lor, ori actul pe care reclamanta îşi întemeiază cererea este încheiat de minorul lipsit de capacitate de exerciţiu şi potrivit art. 44 al. 1 C.civ., este anulabil.

Instanţa va respinge cererea reclamantei de obligarea minorului lipsit de capacitate de exerciţiu la plata sumelor rezultând din factura depusă, minorul nefiind persoană capabilă de a se obliga în mod valabil”, a decis Judecătoria din Sighișoara în motivarea sentinței.

Aceasta nu este definitivă, însă, și poate fi atacată cu apel.