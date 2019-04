Premieră medicală: un copil perfect sănătos s-a născut având materialul genetic a trei persoane

O echipă de medici greci și spanioli a anunțat nașterea unui copil care are ADN de la trei persoane. Anunțul făcut joi se referă la un tratament controversat de fertilitate, care a provocat o dezbatere intensă pe teme de etică.





Echipa a folosit un ovul de la mama infertilă, sperma tatălui și ovulul unei alte femei pentru a concepe un băiețel, transferând materialul genetic cu cromozomii de la mamă la ovulul unei donatoare al cărei material genetic a fost îndepărtat printr-o procedură despre care medicii respectivi susțin că reprezintă o "revoluție" medicală. O tehnică similară de modificare a ADN-ului a fost folosită în Mexic în anul 2016 pentru a evita transmiterea unei boli ereditare de la mamă la făt. Totuși, în cazul din Grecia, este pentru prima dată când a fost folosită o tehnică IVF (fertilizare in vitro) care utilizează ADN de la trei persoane pentru a permite unei mame să conceapă un copil, aceasta fiind infertilă altfel. Copilul s-a născut joi și cântărește 2.96 kg. Mama, o femeie din Grecia în vârstă de 32 de ani, a trecut prin mai multe încercări nereușite de fertilizare in vitro, susține o declarație a ”Institute of Life” din Grecia. Președintele Institute of Life, Dr. Panagiotis Psathas, a declarat: "Astăzi, pentru prima dată în lume, dreptul inalienabil al oricărei femei de a deveni mamă cu propriul ei material genetic a devenit o realitate. În calitate de oameni de știință greci, suntem foarte mândri că anunțăm o astfel de inovație internațională în reproducerea asistată, fiind acum în situația de a ajuta femeile cu încercări multiple eșuate de fertilizare in vitro sau cu boli genetice mitocondriale rare, să aibă un copil sănătos". Referitor la pacienta din Mexic, aceasta suferea de sindromul Leigh, o boală rară care afectează sistemul nervos aflat în curs de dezvoltare și care poate fi fatală. În cazul său, boala cauzase deja decesul a doi dintre copii. Totuși, folosirea tehnicii ADN-ului triplu, pentru a ajuta în cazuri de infertilitate, ridică probleme etice complexe.

