Atmosferă unică la meciul dintre România și Norvegia (scor 1-1), din preliminariile Euro 2020, datorită prezenței a 27.000 de copii pe cea mai mare arenă a țării.

Confruntarea s-a disputat în condiții speciale. UEFA a suspendat reprezentativa „tricoloră”, pentru că la jocul cu Spania (1-2) ultrașii au introdus materiale pirotehnice, au huiduit la momentul de reculegere și au proferat scandări xenofobe. Așa că forul continental a decis că România va juca împotriva Norvegiei cu „porțile închise”.

Oficialii FRF au profitat de un articol din regulament și au solicitat celor de la UEFA să permită prezența spectatorilor cu vârsta de până în 14 ani pe „Arena Națională”. Astfel, s-a ajuns la o cifră record de 27.000 de copii, alături de 3.000 de adulți (câte unul la un grup de 10 persoane). Norvegienii au aflat târziu despre climatul special al meciului. În ziua meciului, presa de Oslo a luat foc și a anunțat că fotbaliștii naționalei se vor retrage, dacă vor fi victimele rasismului.

„Dacă vor fi episoade de genul asta, îi vom notifica imediat pe arbitri, apoi vom face pașii pe care ii considerăm potriviți”, a anunțat vein Graff, managerul de comunicare. Norvegienii au confundat xenofobia cu rasismul și au încercat să provoace un război psihologic.

Le-au confiscat pufuleții, merele și ciocolata

Bineînțeles, copiii s-au bucurat de momentele petrecute pe „Arena Națională”, fără să creeze probleme. Au trecut peste supărarea provocată la porțile de acces, după ce forțele de ordine le-au confiscat pufuleții, merele și ciocolata, apoi au cântat pătimaș imnul, i-au încurajat pe „tricolorii” și și-au făcut poze. La final, obosiți dar încântați de experiența unică, au fost preluați de părinți sau duși spre case de însoțitori.

Selecționerul Norvegiei, penibil

Lars Lagerbäck, selecționerul Norvegiei, a fost frustrat și din cauza rezultatului, și din cauza copiilor prezenți pe stadion. „E incredibil că UEFA are asemenea reguli. Când am fost întrebat de ziariști, am afirmat că îmi doresc să nu existe rasism, mi s-a părut normal să o fac. La capătul unei anchete, ai constatat că e o problemă și închizi arena. Și totuși, regulamentul permite prezența pe stadion. Nu e vina românilor, nu pe ei îi critic.”

Răzvan Burleanu, președintele FRF, consideră că tinerii suporteri români au fost jigniți și a anunțat că se va adresa oficialilor UEFA. „Selecționerul Norvegiei greșește când consideră că poporul român e unul rasist sau xenofob, confundă țările probabil. Am rămas și noi uimiți de reacția lor. Considerăm că e o insultă adusă copiilor noștri. Vom informa UEFA”.

„Au fost instruiți să facă mult zgomot”

Prezența celor circa 27.000 de copii sub 14 ani în tribunele „Arenei Naționale” l-a deranjat și pe Per Joar Hansen (foto), antrenorul secund al nordicilor.

„Este o glumă a UEFA! Nu înţeleg cum este posibil să laşi atât de mulţi spectatori, şi adulţi, şi copii, la un meci la care trebuia să dai o pedeapsă. Copiii au fost instruiţi să facă zgomot cât mai mult. Li se transmitea de la megafoane ce să scandeze. Totul a devenit o parodie. Au pus copii şi adulţi în tribune. Este o sancţiune zero! Este o mare glumă. Este uimitor că au putut face aşa ceva, că li s-a permis. Asta nu e o pedeapsă. Nu ajută combaterii rasismului. Este o bătaie de joc la adresa a ceea ce se întâmplă tot timpul în fotbal. Singurul lucru care ar ajuta, ar fi să suspenzi echipele ţărilor care fac aşa ceva. Să nu le laşi să joace meciuri câțiva ani”, a tunat Hansen, potrivit cotidianului Dagbladet.

Te-ar putea interesa și: