„Avem 300 de răniți. Asta e, am rămas jumătate dintre noi. Deocamdată ne-am retras. Am venit pe posturi, dar nu avem conexiune mobilă. Totul este făcut bucăți. Clădirile sunt dărâmate.” În plus, el a menționat câțiva „mercenari polonezi” care ar fi ucis soldați ruși noaptea.

Pierderi umane

„Forțe speciale, polonezi și tot felul de mercenari au sosit aici”, a spus el. „Au ucis atât de mulți oameni… Trei dintre băieții noștri au fost uciși. S-au strecurat noaptea. Astăzi au ucis opt oameni. Chiar cum au dormit. Și apoi încă doi. Eu spun că nu este o operațiune specială. Este un război aprig. Suntem carne de tun aici. Mai sunt puțini dintre noi.”

Nu există mercenari polonezi sau soldați care servesc orice altă armată NATO, implicați în luptele din Ucraina. Unii cetățeni străini luptă ca parte a forțelor armate ucrainene în Legiunea Străină a țării sau în alte unități obișnuite. Soldatul rus se referea la soldații forțelor speciale ucrainene sau la partizani ucraineni, potrivit Yahoo News.