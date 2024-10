International Conturile bancare ale Georgiei Meloni, spionate timp de doi ani. Furia premierului italian







"Eu sunt cea mai investigată persoană din Italia. În toată drama, este o veste bună: viața mea a fost, de fapt, pusă sub un scaner și nu s-a găsit nimic. Și poate că acesta este și motivul pentru care sunt atât de spionată". Premierul Giorgia Meloni intervine în ancheta de la Bari privind accesul abuziv al fostului angajat de la Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello.

Conturile bancare ale aproximativ 34 de politicieni ar fi fost spionate de bărbat, care a făcut peste 6.600 de accesări neautorizate din biroul său din orașul Bisceglie, urmărind tranzacțiile bancare a 3.572 de clienți de la 679 de sucursale ale băncii. Referitor la spionaj, Meloni a spus într-un interviu de televiziune: "Eu mi-am dat o explicație, apoi, clar, sper ca justiția să ne dea o explicație, la un moment dat. În această națiune - a observat premierul italian - probabil există grupuri de presiune care nu accepta să aibă la guvernare pe cineva care nu poate fi presat, care nu poate fi șantajat. Astfel, probabil încearcă să-l scoată din calea lor prin alte instrumente. Mă tem că nu vor reuși".

Meloni, despre conturile bancare și informațiile vândute

Apoi, premierul Meloni a făcut o paralelă: "Hoții care intră în case, fură bijuterii și le vând. Cred că același lucru se întâmplă și cu piața informației. Cred că sunt funcționari, angajați publici și privați, care preiau ilegal informații și le vând pe piață. Cui? Acesta este răspunsul pe care îl așteptăm".

Dintre toate intruziunile masive, efectuate în puțin peste doi ani între februarie 2022 și aprilie 2024, potrivit unor surse acreditate, ar fi câteva zeci care implică exponenți politici, alte 43 ar fi implicat personalități cunoscute din lumea sportului, divertisment și altele, în timp ce 70 s-ar referi la angajați din cadrul băncii, mai ales în poziții de vârf și manageri. Accesările rămase ar viza persoane fizice și juridice, care au intersectat într-un fel sfera personală, locală și profesională a fostului angajat. Și niciun fișier nu ar fi fost descărcat. O activitate amplă, așadar, care ar fi presupus și tranzacțiile cardurilor de credit, pe care în procedurile disciplinare bărbatul a spus că le-a făcut singur și din curiozitate personală.

"Ideea taxelor pentru toată lumea este o altă știre falsă”

În interviu, Giorgia Meloni nu abordează doar problema "spionilor", ci vorbește despre taxe, atacând constatările făcute de opoziție. "Ideea taxelor pentru toată lumea este o altă știre falsă, pentru că acest guvern scade taxele. Consider că creșterea taxelor este o treabă a stângii; de fapt, stânga încă cere impozitul pe avere, dar eu nu sunt de stânga și, prin urmare, vom face tot posibilul să confirmăm prevederile noastre și, poate, să facem ceva mai mult".

Evenimentele politice ale majorității, poziționarea europeană, anchetele judiciare în care sunt implicați unii miniștri, problema "ius scholae" sunt toate elemente care par să evidențieze diviziunile interne. Dar pentru Meloni starea de sănătate a coaliției este "mai solidă decât atunci când am început. Pentru că, în acești doi ani, noi am lucrat clar împreună, dar am trecut și prin multe dificultăți împreună și acest lucru cimentează, evident, relațiile".

Criza din Orientul Mijlociu

Nu putea lipsi un capitol din interviul realizat de Clemente Mimun despre criza din Orientul Mijlociu. "Vrem să ne asigurăm că ostaticii israelieni vor fi eliberați și că va exista o încetare a focului în Gaza și în Liban: în fața unor probleme similare, trebuie să facem ceea ce este corect, nu ceea ce este ușor. Și eu cred că trebuie făcut ce este corect", explicând că trebuie "să apărăm și dreptul Israelului pentru securitatea sa". În ceea ce privește atacurile asupra UNIFIL, Meloni confirmă:

"Sunt inacceptabile, așa cum am spus. După aceea, că trebuie să ne resemnăm este ceea ce ne spun, într-un fel, cei care cred că, de exemplu, ar trebui să abandonăm Ucraina în voia sorții, fără să realizeze că, atunci când sunt încălcate regulile dreptului internațional, suntem nevoiți să trăim într-o lume a haosului, adică ceea ce vedem astăzi. Este motivul pentru care suntem atât de hotărâți să ajutăm Ucraina să creeze condițiile pentru o pace justă și durabilă, cât și pentru a apăra dreptul Israelului pentru securitatea sa, pentru a ajunge la o încetare a focului în Gaza, în Liban, la eliberarea ostaticilor israelieni".

”Stânga a fost pasionată mereu doar de tema numirilor"

Cu privire la numirile forțate cu vot majoritar, Meloni atacă dur. "Au trecut zece luni, avem dreptul să facem propunerile noastre, m-a frapat faptul că opoziția, în loc să facă alte propuneri, i-a împiedicat pe parlamentari să intre și să participe la vot. Cu privire la televiziunea RAI suntem absolut ridicoli, cu stânga care acum zece ani a făcut o lege a guvernării, pe care a folosit-o zece ani și astăzi ne spune ca acea lege nu este bună de nimic și, prin urmare, nu trebuie folosită, ci trebuie făcută o lege nouă, altfel nu poate fi numită conducerea RAI", afirmă Giorgia Meloni, în interviu. "Din fericire, RAI – a continuat premierul italian – continuă să lucreze, este perfect operațională și, astfel, acest lucru nu mă îngrijorează, așa cum nu mă miră faptul că, în acești doi ani, stânga a fost pasionată mereu doar de tema numirilor". (Traducerea: Oana Avram/RADOR RADIO ROMÂNIA)