Pe lângă momentele plăcute există, desigur, şi altele mai puţin plăcute.

Un astfel de moment a fost în ediţia de vineri seară .

Un duel dintre Elena şi Luiza din echipa lui Horia Brenciu a provocat un episod ciudat în emisiune, iar Tudor Chirilă şi fanii show-ului au reacţionat imediat.

După ce concurentele au terminat de cântat, Horia Brenciu ales-o pe Elena, iar Luiza nu şi-a putut ascunde dezamăgirea şi a avut o izbucnire pe scenă, în faţa juraţilor.

„Destinul a făcut în așa fel încât să nu trec. Eu vreau o viață… nu am vrut să trec. Pentru că viața asta de artist, să fii pe scene mari, să te complici, să fii pe placul lumii, este foarte grea. Pentru mine este o… adică… o victorie că nu am trecut. Am o familie extraordinară, niște copii frumoși. Să cânt ce vor alții… nu… Nu simt că eu ar trebui să cânt pe scena mari.”, a spus aceasta.

Tudor Chirilă s-a arătat deranjat de atitudinea concurentei şi a întrebat-o: „Crezi că, dacă ai fi trecut mai departe, ai mai fi avut discursul acesta?”

„Dar nu aș fi… nu, nu aș avea. M-am convins că poți să dai și inima din tine. Am realizat că nu este locul meu. Sunt foarte dezamăgită, pentru că am renunțat la multe în viața mea. Că nu am trecut în LIVE-uri este o chestie foarte importantă”, a mai spus Luiza.

După ce a părăsit scena, aceasta a spus însă că se consideră nedreptăţită şi că Elena a cântat mai slab ca ea şi că a avut şi greşeli.

De cealaltă parte, Tudor Chirilă s-a arătat indignat de atitudinea ei şi le-a spus celorlalţi juraţi: „A spus o prostie de la cap la coadă, iartă-mă că spun. A fost duplicitară. Când a trecut mai departe nu și-a dat seama că scena asta mare nu e pentru ea?! Toată lumea a știut să piardă, mai puțin ea”.

Fanii emisiunii nu au ratat ocazia şi, pe pagina oficială a emisiunii, şi-au exprimat punctul de vedere. „Foarte urat ce a facut Luiza, putea lasa locul altora care voiau cu adevarat sa participe. Urat!”, „Luiza nu trebuia să comenteze așa….urât momentul…”, au spus unii dintre fanii show-ului, potrivit stirimondene.fanatik.ro

