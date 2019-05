Alertă în Sănătate! Se intensifică controalele privind infecțiile intraspitalicești

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a declarat că Direcțiile de Sănătate Publică își vor intensifica verificările în unitățile medicale, în contextul infecțiilor intraspitalicești, potrivit Agerpres.





Prezentă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Sorina Pintea a ținut să puncteze importanța raportării și gestionarea corespunzătoare a infecțiilor intraspitalicești.

„Numărul mare de infecţii asociate actului medical are şi o parte bună. Asta înseamnă că am început să le raportăm. Ţineţi minte anul trecut, timid, am discutat despre creşterea acestui număr, acum cred că suntem la raportarea reală. Nu este un număr îngrijorător, este un număr care impune respectarea măsurilor ce deja există. Trebuie să ne obişnuim că aceste infecţii există, trebuie raportate şi trebuie gestionate corespunzător. (...) Ne apropiem de realitate. 1.000 în patru luni este o cifră mai aproape de realitate, ca şi cifrele din anii trecuţi când ştiţi bine cum erau. Verificăm aplicarea măsurilor care deja sunt reglementate. Direcţiile de Sănătate Publică îşi vor intensifica controalele acolo unde este nevoie. Mai mult decât atât, lucrăm la acea strategie interministerială pe care am legiferat-o anul trecut şi care este aproape finalizată privind rezistenţa antimicrobiană şi despre care am discutat inclusiv în cadrul reuniunii pe care am avut-o în cadrul preşedinţiei (României la Consiliul UE - n.r.). Lucrurile sunt foarte simple: respectăm regulile”

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate a informat că peste 1.000 de infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM) au fost raportate în primele patru luni ale anului 2019 de către 69 de spitale din întreaga ţară, ceea ce înseamnă că numărul acestor infecţii recunoscute şi raportate aproape s-a dublat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Potrivit sursei citate, anul trecut în total au fost raportate la ANMCS 2.274 de infecţii de către 110 spitale.

