Controale inopinate în spitalele din ţară. Sorina Pintea: „Elementul-surpriză va fi că mă voi întoarce în aceste spitale"

La sfârşitul săptămânii trecute, ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a făcut controale inopinate în patru spitale din ţară. Pintea a fost interesată că constate în mod direct cum se face curăţenia şi dezinfectarea în aceste unităţi sanitare dar şi modul în care sunt tratați pacienți de către cadrele medicale





Cele mai multe nereguli au fost constatate la un spital din Constanţa unde curăţenia a lăsat de dorit.

„Vineri dupa-amiaza am fost la Gherla si Dej, spitalul din Gherla e nerenovat, dar foarte curat, angajatii de acolo au stiut sa raspundă la intrebarile referitoate la modalitatea în care se face dezinsectia, compartimentul ATI a fost o surpriza foarte placuta. Noaptea trecuta am fost la Constanta si la Slobozia. La Constanta, in anumite sectii curatenia a lasat de dorit, organizarea la fel, felul in care e primit si tratat pacientul. La Slobozia, mici deficiente. Cei de acolo se confrunta cu lipsa medicilor, lucru pe care vom incerca sa l rezolvam. La Gherla si la Dej am fost in drumul meu spre casa, am vrut sa vad spitalele mici, daca respecta anumire reguli, curatenia, cum sunt primiti pacientii si daca se respecta graficele de lucru. La Constanta am ajuns la 22.00. Cu siguranta voi face vizite. Nu mizez pe elementul supriza. Nu trebuie sa facem curatenie sau sa respectam pacientii ca vine ministru. Voi continua sa fac aceste controale. La Constanta vom evalua sunt mai multe persoane, din stare asistentul sef, sunt mai multe persoane pe care trebuie sa le evaluam. Elementul supriza va fi ca ma voi intoarce in aceste spitale", a declarat ministrul Sănătății.

