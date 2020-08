Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a anunțat că intenţionează să aibă o discuţie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, legată de darea în trafic cu călători a Magistralei de metrou M5. „Am de gând să am o discuţie cât se poate de normală şi civilizată cu primarul general şi fac apel public să sprijine toate activităţile care să ducă la darea în trafic cu călători a Magistralei M5”, a spus ministrul la Digi 24.

Acesta a mai spus că luni a avut loc prima şedinţă a Comisiei de recepţie, în care sunt 20-25 de membri, şi a avut „neplăcuta surpriză„ ca reprezentantul Primăriei să nu fie prezent.

Ministrul a subliniat că se fereşte să mai facă anunţuri în ceea ce priveşte Magistrala M5 Drumul Taberei, dar că în momentul în care a preluat mandatul a considerat că este unul dintre cele mai importante obiective de investiţii derulate prin compania Metrorex.

„Şi azi spun că este unul dintre cele mai importante obiective din Bucureşti, nu doar ca valoare ci şi ca importanţă pentru bucureşteni. De aceea, preocupat fiind ca acest obiectiv să fie finalizat cât mai repede, după câteva săptămâni de analiză cu toate companiile implicate în cele trei contracte, de structură, respectiv finisaje şi semnalizări, au ajuns la concluzia că 30 iunie este termenul pe care şi-l pot asuma împreună cu managementul companiei Metrorex. Şi l-au asumat şi nu l-au respectat.

Au venit cu tot felul de explicaţii, două dintre ele plauzibile. Atunci, pe 22 iunie, când am fost la metrou cu domnul prim ministru, am spus că până la darea în trafic cu călători nu voi mai merge acolo să călătoresc cu trenul de metrou. Am făcut acea vizită parcurgând tot traseul, arătând că lucrările sunt finalizate. Promitacii din noiembrie 2019 s-au transformat în explitaci”, a declarat Lucian Bode.

„Am avut neşansa ca doi angajaţi ai companii ce lucrau la respectiva centrală să fie depistaţi pozitiv cu noul coronavirus şi 64-65 de angajaţi au fost trimişi în izolare două săptămâni”, a mai spus ministrul.